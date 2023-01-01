Alternatifler - Hushly
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
Highspot
highspot.com
Highspot, pazarlama etkinliğini geliştirmek ve satışları artırmak için sektörün en gelişmiş satış etkinleştirme araçlarını ve yazılımlarını sunar.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - Sınavlar, Testler, Eğitim, Bilgi Kartları, Bilgi Tabanı için Bilgi Yönetimi Yazılımı. Bilgi yönetimi yazılımlarımızı kullanmaya başlayın.
Dubb
dubb.com
Dünyanın Satış Odaklı Görüntülü İletişim Platformu - Kendinizi Videolayın
Seismic
seismic.com
Seismic'in yapay zeka destekli etkinleştirme, eğitim ve koçluk çözümünün, satış ve pazarlama ekiplerinin alıcılarla etkileşim kurmasına ve geliri artırmasına nasıl olanak tanıdığını öğrenin.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
Flipdeck
flipdeck.com
A Simple, Visual Content Organizer Are you struggling with organizing and delivering content? Are people frustrated because they can’t find what they need? Simplify how you present any content, anywhere by linking to it on a Flipdeck Card. Create cards that link to any content you like — complete wi...
Zoomifier
zoomifier.com
A better way to manage the life cycle of Sales Content to accelerate your sales performance ZOOMIFIER Product Solutions Resources Pricing Login Request Demo A better way to manage the life cycle of Sales Content to accelerate your sales performance Industry leaders that use Zoomifier #1 SALES CONTEN...
Flowla
flowla.com
Flowla is the new way of engaging your prospects with digital personalised journeys, where your content is consumed in a fun and engaging way and conversations start naturally… Whether you’re in; - Sales and closing deals , - Success and onboarding new clients, - Recruitment and wowing candidates, -...
AirDeck
airdeck.co
AirDeck is a document narration platform partnering with enterprise sales, CS onboarding, and marketing teams to deliver personalized content at scale. Easily add voice or video to any document or presentation, send unique tracking links, and view engagement analytics, all in one powerful solution.
Spekit
spekit.com
Spekit is a just-in-time learning platform built for how we learn at work today. It delivers training and guidance when and where teams need to navigate new processes, technologies, and methodologies, without disrupting productivity. Spekit sits on top of any web-based application and integrates wit...
SalesGRID
salesgrid.us
SalesGRID means you can codify best practices across all steps in your sales process. Capture all your best sales content, tactics and power moves into a collaborative, easy-to-use playbook for your sales & marketing team.
Prezentor
prezentor.com
At Prezentor, we believe in making sales more human. Our dynamic sales-enablement software transforms the way sales are done by creating dimensional experiences out of sales presentations — so you can sell better and become your client’s trusted advisor. Prezentor helps you build a dialogue with you...
ClearSlide
clearslide.com
We aspire to make every customer interaction successful. Every email, every meeting, and every presentation should be amazing. ClearSlide provides a complete Sales Engagement Platform that combines content management, integrated communications, engagement analytics, and guided selling to power dynam...
Matik
matik.io
Matik automates the creation & sending of personalized, data-driven presentations. Just provide Matik with a few inputs (ex. which account the deck is for, the date range), and Matik will query the data to create a Google Slides or Microsoft PowerPoint deck with personalized text, images, charts and...
Showell
showell.com
Showell is an award-winning sales enablement tool to manage, present, share, and track your sales content. It's all your sales reps need to sell smarter and close more deals. Get your sales, marketing, and management all on the same page, scale best practices, remove barriers, and help sellers to se...
Enablix
enablix.com
Revenue teams move fast, and enablement shouldn't slow them down. Enablix keeps your teams in sync so your marketers can seamlessly arm your reps with the content, training and enablement resources they need to drive results. Enablix is an enablement solution built to help teams make better use of t...
Klyck.io
klyck.io
Klyck, bilgileri düzenlemek, bulmak ve paylaşmak için kullanabileceğiniz içerik çözümüdür. Ekibinizin bilgisini merkezileştirin, tüm içeriğinize hızlı ve kolay erişim sağlayın. Zamandan, paradan ve sonsuz e-posta dizisinden tasarruf etmek için içeriğinizi her duruma göre uyarladığınız özel sayfalard...
DealLab
deallab.io
DealLab.io, anlaşmaların "nasıl" ilerletileceği ve bunları kapatmak için "ne" yapılacağı konusunda bilgi toplarken, tüm anlaşmaları tek bir ortak platformda birleştirir. Kırmızı bayrakları ve anlaşma risklerini ortaya çıkarın ve karmaşık e-posta dizileri ve güncel olmayan dosyalar üzerinde harcanan ...
Valuecase
valuecase.com
Dün satışlar, sonsuz e-posta akışları, kaybolan ekler, eylem planı e-tabloları ve karanlığa gömülen bunalmış beklentilerden oluşan bir kaostu. Bugün Valuecase ile satış yapılıyor. Böylece potansiyel müşteriler daha hızlı hareket edebilir ve satıcılar nihayet bir fırsatın hâlâ devam edip etmediğini...
SPCE
spce.com
SP_CE, insanları güvenle davet edebileceğiniz, içerik paylaşabileceğiniz ve işbirliği yapabileceğiniz dijital odalar sunar. Tüm bunları yaparken aynı zamanda alıcılarınızın yolculuğu hakkında eyleme geçirilebilir bilgiler elde edin. Müşterilerimizin genellikle üç ortak noktası vardır: 1. Uzun satış ...
Aligned
alignedup.com
Satış ekipleri - kısaca ALIGNED, dijital bir satış odasıdır; ekibiniz ve alıcılarınız için bir işbirliği platformudur. Karmaşık anlaşmaları düzenlemenize, alıcı etkileşimini artırmanıza ve değer elde etme süresini kısaltmanıza olanak tanır. Nasıl? Aligned, tüm müşteri iletişiminizi, içeriğinizi, sür...
Storydoc
storydoc.com
Etkileşimi artıran çarpıcı, etkileşimli desteleri kolayca oluşturun. Statik PDF'lerden hikayenize hayat veren etkili yardımcı materyallere geçin.
ClientPoint
clientpoint.net
Kurumsal platformumuz, potansiyel müşterileriniz, müşterileriniz ve ortaklarınızın her biri için, malzemeleri tek bir yerden planlayabileceğiniz, buluşabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz iş ilişkileri çalışma alanlarını kolayca yönetmenize yardımcı olur. Daha etkili bir şekilde liderlik yapın, anlaşm...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs, öne çıkan ve anlaşmaları kazanan kritik RFP yanıtlarının ve tekliflerinin oluşturulmasını otomatikleştiren, Seattle, WA merkezli, yapay zeka destekli bir teklif yönetimi yazılım sağlayıcısıdır. Şirket, WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Levin, Panasonic, Canon, Ricoh ve daha fazlası...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
Klue
klue.com
Klue, ürün pazarlamacılarının ve CI ekiplerinin Satışları daha fazla iş kazanmaya teşvik etmek için eyleme dönüştürülebilir rakip bilgileri toplamasına, düzenlemesine ve sunmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Rekabet İstihbaratı platformudur. Klue, rakipler hakkında dina...
Roi4Presenter
roi4presenter.com
ROI4Presenter, satış otomasyonu, potansiyel müşteri yaratma ve işe alım için bir web ve mobil uygulamadır. Araç, satış yöneticilerine, pazarlamacılara, İK'lara ve sunumları çalışmalarında aktif olarak bir araç olarak kullanan herkese zamandan tasarruf etmelerine ve sunumların verimliliğini artırmaya...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.
Mediafly
mediafly.com
B2B'nin gelir sağlamada ilk ve tek durağı Ekibinizin alıcılarla etkileşime geçmek, satıcıları hazırlamak, değeri ölçmek ve performansı sürekli olarak optimize etmek için ihtiyaç duyduğu her şey. Tek modüler platform — geniş ölçekte öngörülebilir gelir artışı sağlar.
Rolldog CRM
rolldog.com
Rolldog, Satış Etkinleştirme avantajlarının hepsinin bir arada olduğu bir Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) çözümüdür. Rolldog, işletmelerin müşteri ilişkilerini yönetmelerine yardımcı olurken, gelirleri artırmaya, satışları ve pazarlama etkinliğini artırmaya yardımcı olmak için potansiyel müşterile...
Folloze
folloze.com
Folloze, sektörün önde gelen Alıcı Deneyimi Platformunu oluşturarak yeni nesil B2B alıcılarına yanıt vermek isteyen B2B pazarlama ekiplerini güçlendirme misyonundadır. Ön saflardaki pazarlamacılar tarafından yönetilen gelir ekipleri, alıcıları bulundukları yerde, ihtiyaç duydukları bilgilerle karşıl...
EasyUser
easyuser.co
İçerik Paylaşmanın ve Daha Fazla Anlaşma Yapmanın En Akıllı Yolu. EasyUser ile tüm videolarınızı, demolarınızı ve sunumlarınızı tek bir bağlantıya yerleştirebilir, ardından potansiyel müşterilerinizle paylaşabilir ve onların her ziyaretini takip edebilirsiniz.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO, PDF'lerinizi, sunumlarınızı, videolarınızı ve diğer içeriklerinizi anında markalama, analiz ve daha fazlasıyla etkileşimli web deneyimlerine dönüştürür
Paperflite
paperflite.com
Paperflite ile pazarlama materyallerinizi düzenleyin, düzenleyin ve dağıtın, performanslarını ve etkileşimlerini gerçek zamanlı olarak takip edin.
GetAccept
getaccept.com
Hepsi bir arada yazılımımızla dijital satış ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın! Ücretsiz hesabınıza bugün kaydolun ve anlaşmaları daha hızlı tamamlayın.
DealHub.io
dealhub.io
Lider CPQ ve CLM tarafından sağlanan Gelir Artışı. Fiyat teklifleri ve sözleşmeler oluşturmak, alıcılarla etkileşime geçmek ve gerçek zamanlı alıcı içgörüleri elde etmek için birleşik bir platform.
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.