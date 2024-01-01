Human Resources Online

Human Resources Online

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Web Sitesi: humanresourcesonline.net

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İK haberleri ve bilmeniz gereken bilgiler. Human Resources Online, İK karar vericileri için sonuçları iyileştiren İK stratejilerini geliştirmek ve yönetmek için gereken haber ve bilgileri raporlar. İK ve bunun iş üzerindeki etkisi konusunda tutkuluyuz. İK profesyonellerine ilham veren ve sonuçta İK standartlarını yükselten medya ve etkinlik ürünleri yaratıyoruz.

Web Sitesi: humanresourcesonline.net

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