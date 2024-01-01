Human Resource Executive

Human Resource Executive

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Özellikle insan kaynakları başkan yardımcıları ve direktörleri için yazılan Human Resource Executive dergisi, kilit karar vericilere insan kaynakları alanındaki yenilikçilerin haberlerini, profillerini ve başarı öykülerini sunuyor. Human Resource Executive dergisi, iş hukuku, yetenek yönetimi, sosyal haklar ve tazminat da dahil olmak üzere İK ile ilgili her konuda doğru ve güvenilir bilgi sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Web Sitesi: hrexecutive.com

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