Alternatifler - Human Interest
Betterment
betterment.com
401(k)'yi yönetmek zordur. İşte bu nedenle Betterment at Work, işverenlerin yüksek kalitede 401(k) sunmasını kolaylaştırıyor. Devam eden idari destek ve yatırım yönetimi, özel plan tasarımı ve kolaylaştırılmış bordro entegrasyonlarından ağır işleri biz yapıyoruz, böylece siz bunu yapmak zorunda kalm...
Vestwell
vestwell.com
Vestwell, danışmanların, işverenlerin ve çalışanların yararına planların sunulma ve yönetilme şeklini değiştiren tamamen yeni bir tür dijital emeklilik platformudur.
Guideline
guideline.com
Kılavuzun tam hizmet 401(k) planları, küçük işletmelerin çalışanlarına hak ettikleri emeklilik yardımlarını sunmalarını daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getiriyor.
Tantify
tantify.com
Tantify, olağanüstü görseller ve kullanımı kolay bir platform sunan sanal bir sahneleme şirketidir.