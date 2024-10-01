Alternatifler - Human Interest

Betterment

Betterment

betterment.com

401(k)'yi yönetmek zordur. İşte bu nedenle Betterment at Work, işverenlerin yüksek kalitede 401(k) sunmasını kolaylaştırıyor. Devam eden idari destek ve yatırım yönetimi, özel plan tasarımı ve kolaylaştırılmış bordro entegrasyonlarından ağır işleri biz yapıyoruz, böylece siz bunu yapmak zorunda kalm...

Vestwell

Vestwell

vestwell.com

Vestwell, danışmanların, işverenlerin ve çalışanların yararına planların sunulma ve yönetilme şeklini değiştiren tamamen yeni bir tür dijital emeklilik platformudur.

Guideline

Guideline

guideline.com

Kılavuzun tam hizmet 401(k) planları, küçük işletmelerin çalışanlarına hak ettikleri emeklilik yardımlarını sunmalarını daha kolay ve daha uygun fiyatlı hale getiriyor.

Tantify

Tantify

tantify.com

Tantify, olağanüstü görseller ve kullanımı kolay bir platform sunan sanal bir sahneleme şirketidir.

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