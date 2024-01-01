Alternatifler - Huler

Basaas

basaas.com

Basaas ile üretkenliği artırırken her çalışanın kesintisiz dijital çalışmasını sağlayabilirsiniz. Basaas, üretkenliğinizi artırmak için birleşik ve entegre bir dijital çalışma alanı ve uygulamalar arası görev yönetimi içerir. Her iş arkadaşınızı cihazdan bağımsız bir dijital çalışma alanıyla destekl...