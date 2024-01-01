Alternatifler - Huler

Workona

Workona

workona.com

Bir sonraki ekip projeniz için tüm belgeleri, görevleri ve notları düzenleyin.

Desktop.com

Desktop.com

desktop.com

Uzak veya hibrit ekiplerin yanı sıra dijital yaşam düzenleyicisi için eksiksiz çözüm; merkezi bir çalışma alanı, web tabanlı kaynakları ve birden fazla ekibi, projeyi veya işletmeyi çevrimiçi yönetmenin daha akıllı yoludur.

Basaas

Basaas

basaas.com

Basaas ile üretkenliği artırırken her çalışanın kesintisiz dijital çalışmasını sağlayabilirsiniz. Basaas, üretkenliğinizi artırmak için birleşik ve entegre bir dijital çalışma alanı ve uygulamalar arası görev yönetimi içerir. Her iş arkadaşınızı cihazdan bağımsız bir dijital çalışma alanıyla destekl...

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.

AvePoint

AvePoint

avepoint.com

Güvenle İşbirliği Yapın. AvePoint, SaaS işlemlerini optimize etmek ve işbirliğini güvenli hale getirmek için en gelişmiş platformu sağlar. Dünya çapında 17.000'den fazla müşteri, Microsoft, Google, Salesforce ve diğer işbirliği ortamlarında dijital çalışma ortamını modernleştirmek için çözümlerimize...

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