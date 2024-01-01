Huggy

Huggy

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Web Sitesi: huggy.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Huggy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hizmetlerinizi otomatikleştirin ve tek bir platformda merkezileştirin. İstediğiniz zaman yanıt vermek, destek taleplerinin birikmesini önlemek, kişilerinizi organize etmek ve sonuçları takip etmek için sohbet robotları oluşturun.
Kategoriler:
Productivity
Canlı Sohbet Yazılımı

Web Sitesi: huggy.io

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Intercom

Intercom

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Freshdesk

Freshdesk

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Zoho Desk

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Rocket.Chat

Rocket.Chat

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Tidio

Tidio

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RingCentral

ringcentral.com

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Zoho SalesIQ

zoho.com

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Ideta

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Fireberry

Fireberry

fireberry.com

Sabio Virtual

Sabio Virtual

sabiovirtual.com.br

Coretal

Coretal

coretal.co

Geekbench Browser

Geekbench Browser

browser.geekbench.com

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