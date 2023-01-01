Alternatifler - Hubtype

Drips

drips.com

Drips yapay zeka destekli platform, markaların Konuşmalı Mesajlaşma® ve arama yoluyla potansiyel müşteriler ve müşterilerle etkileşim kurmasına yardımcı oluyor. Benzersiz bir doğal dil işleme modeliyle desteklenen, gürültüyü aşmak, amacı yakalamak ve anlamlı sonuçlar elde etmek için insan benzeri me...