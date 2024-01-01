Hubflo

Hubflo

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Web Sitesi: hubflo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Hubflo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Markalı bir müşteri portalı ve güçlü ve kullanımı kolay uygulamalarla hizmet işinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hubflo, arka ofis ve müşteriye yönelik operasyonlarınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları bir araya getirir: Dosya paylaşımı, Mesajlaşma, Görevler/Projeler, Teklifler, Faturalandırma, CRM ve daha fazlası. Yerleştirmeler, Zapier ve yerel entegrasyonlar (Gmail, Outlook, Stripe...) ile her şeye bağlanın Hubflo, 7 ülkede 1.000'den fazla işletmeye güç veriyor ve üst düzey yatırımcılardan 3 milyon dolar topladı.
Kategoriler:
Business
İstemci Portalı Yazılımı

Web Sitesi: hubflo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hubflo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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