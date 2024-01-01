Markalı bir müşteri portalı ve güçlü ve kullanımı kolay uygulamalarla hizmet işinizi bir sonraki seviyeye taşıyın. Hubflo, arka ofis ve müşteriye yönelik operasyonlarınızı yürütmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçları bir araya getirir: Dosya paylaşımı, Mesajlaşma, Görevler/Projeler, Teklifler, Faturalandırma, CRM ve daha fazlası. Yerleştirmeler, Zapier ve yerel entegrasyonlar (Gmail, Outlook, Stripe...) ile her şeye bağlanın Hubflo, 7 ülkede 1.000'den fazla işletmeye güç veriyor ve üst düzey yatırımcılardan 3 milyon dolar topladı.

Web Sitesi: hubflo.com

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