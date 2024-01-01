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Northeast Media Hub (Hub News), gazetecilere ve bağımsız medya profesyonellerine platform sağlayan bağımsız bir dijital medya ağıdır. Kayıtlı bir mülkiyet şirketi olan North East Digital Media Services'in himayesinde Ağustos 2020'de başlatılan platform, haber, bilgi-eğlence ve eğitim içeriğine hitap ediyor. Haber platformu www.hubnetwork.in, Meghalaya'nın önde gelen haber sitelerinden biridir.

Web Sitesi: hubnetwork.in

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