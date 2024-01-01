HRreview

HRreview

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HRreview, insan kaynakları ve ilgili alanlarda çalışan kişilere yönelik bir haber ve bilgi sitesidir. Günlük haberler yayınlanmakta ve mevcut İK endişelerini derinlemesine inceleyen özellikler ve analiz alanı düzenli olarak güncellenmektedir.

Web Sitesi: hrreview.co.uk

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