HR Magazine

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HR dergisi, yüksek performanslı ve insan odaklı organizasyonlar geliştirme konusunda fikir sahibi olmak ve örnekler vermek isteyen kıdemli İK profesyonelleri ve iş dünyası liderleri için önde gelen bir başlıktır. Günlük haberleri, blogları ve forumları, araştırmaları, yeni düşünceleri, en iyi uygulamaları ve stratejik bilgileri ile gurur duymaktadır.

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