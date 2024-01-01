Alternatifler - Howspace
Gather
gather.town
Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.
Fibery
fibery.io
Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.
Productboard
productboard.com
Productboard'dan müşteri odaklı ürün yönetimi platformu. Yeniliği hızlandırın, geliri artıran ve üretkenliği artıran ürünler yaratın.
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask, web üzerindeki en sezgisel işbirliği ve görev yönetimi aracıdır. Kaydolun, ekibinizi davet edin ve çalışmaya başlayın. Eğitim gerekmez.
Webex
webex.com
Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
oVice
ovice.com
Uzaktaki ekibinizle daha fazla bağlantı kurun ve etkileşime geçin Herkesle, her yerde senkronize olmanızı sağlayan sanal çalışma alanı
Spot
spotvirtual.com
Ekipler için yeni nesil iletişim uygulaması. Spot, ekiplerin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve kültür oluşturması için eksiksiz bir çözümdür. Yüzlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir.
SpatialChat
spatial.chat
Her yerde, her zaman, yüz yüze sanal toplantılar için grup görüntülü sohbeti.
Aha!
aha.io
Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch süper harika bir görüntülü sohbet uygulamasıdır. Etkileşimli sanal odalar oluşturabilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Toplantı ve çalışma alanlarına uygundur.
Craft.io
craft.io
Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritalama ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt si...
Minitab Engage
minitab.com
Başarmak. Yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözüm.
Deskmy
deskmy.com
Uzak mı yoksa ofis içi mi? Cevap: DeskMy. Yeni çalışma masanızla her yerden tanışın. DeskMy'inizi herhangi bir cihazdan açın ve görsel olarak tüm bilgilerinize sahip olun. Siz veya fiziksel olarak nerede olursanız olun, ekip arkadaşlarınız ve uygulamalar aynı yerde.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yöneticilerinin ürün stratejisi geliştirmelerine yardımcı olan ürün yönetimi yazılımıdır. Ekipleri, müşterileri ve yol haritalarını kolayca yönetin. Ücretsiz deneme!
Canny
canny.io
Canny, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve yol haritanıza öncelik vermek için özellik isteklerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.
airfocus
airfocus.com
airfocus modern ve modüler bir proje yönetimi platformu sunar. Ekiplerin stratejilerini yönetip iletebilmeleri, işlerini önceliklendirebilmeleri ve doğru sorunları çözebilmeleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan...
Powernoodle
powernoodle.com
İşbirliği eşitliği artık daha kolay. Powernoodle'ın işbirliği ve kolaylaştırma yazılımı, eş zamanlı olmayan şekilde fikir yürütmenize, kararları birlikte almanıza ve eylem planlarını iletmenize yardımcı olur. Ekibinizi eyleme yönlendiren, birlikte çalışmanın daha kapsayıcı bir yolunu yaratın.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
UserVoice
uservoice.com
Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.
Nooks
nooks.ai
Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
RemoteHQ
remotehq.com
Video konferansın ötesine geçerek insanları bir araya getiriyoruz. Platformumuz insanları işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve sanal kaynaklara bağlar. Ekip toplantılarınızı, satış demolarınızı, destek çağrılarınızı, eğitim oturumlarınızı ve daha fazlasını barındırmak için RemoteH...
Workiro
workiro.com
E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote, fikirlerle çalışmanın yeni bir yoludur. Daha hızlıdır, daha verimlidir ve baştan sona tamamen özelleştirilebilir bir fikir yönetimi akışı oluşturmanıza olanak tanır.
Loomio
loomio.org
Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve b...
Sococo
sococo.com
Sococo, dağınık ekiplerin her gün yan yana birlikte çalışmaya geldiği çevrimiçi bir çalışma alanıdır. Ekip üyelerinin nerede olabileceği önemli değil. Koridorun sonunda, kampüsün karşısında veya dünyanın diğer ucunda; kuruluşunuzun çevrimiçi ofisinde çalışmak, aynı katta veya aynı odada olmaktan çok...
BMC
bmc.com
BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...
Diligent Administrator
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.