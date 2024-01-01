Alternatifler - Howspace

Gather

Gather

gather.town

Gather, birden fazla kişinin paralel olarak ayrı görüşmeler yapmasına ve bu görüşmelere gerçek hayatta olduğu gibi kolayca girip çıkabilmesine olanak tanıyan bir görüntülü görüşme alanıdır.

Fibery

Fibery

fibery.io

Tüm şirket süreçlerini kod olmadan birbirine bağlamak için sonsuz esnek çalışma alanı. Alanlar yaratın, onları birbirine bağlayın, ekip arkadaşlarınızı davet edin ve havalı bir şey yap.

Productboard

Productboard

productboard.com

Productboard'dan müşteri odaklı ürün yönetimi platformu. Yeniliği hızlandırın, geliri artıran ve üretkenliği artıran ürünler yaratın.

MeisterTask

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask, web üzerindeki en sezgisel işbirliği ve görev yönetimi aracıdır. Kaydolun, ekibinizi davet edin ve çalışmaya başlayın. Eğitim gerekmez.

Webex

Webex

webex.com

Webex Web Seminerleri (eski adıyla Webex Events), küçük oturumlardan büyük küresel kitlelere kadar herkes için ilgi çekici ve etkili deneyimler yaratabilen ölçeklenebilir bir web semineri platformudur. Web seminerlerini kapsayıcı, ilgi çekici ve etkileşimli hale getirin: • Denetlenen Soru-Cevap, can...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.

oVice

oVice

ovice.com

Uzaktaki ekibinizle daha fazla bağlantı kurun ve etkileşime geçin Herkesle, her yerde senkronize olmanızı sağlayan sanal çalışma alanı

Spot

Spot

spotvirtual.com

Ekipler için yeni nesil iletişim uygulaması. Spot, ekiplerin bağlantı kurması, işbirliği yapması ve kültür oluşturması için eksiksiz bir çözümdür. Yüzlerce kuruluş tarafından güvenilmektedir.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

Her yerde, her zaman, yüz yüze sanal toplantılar için grup görüntülü sohbeti.

Aha!

Aha!

aha.io

Aha'nızda oturum açın! çalışma alanı. Henüz bir hesabınız yok mu? Dünyanın 1 numaralı yol haritası yazılımının 30 günlük ücretsiz deneme sürümüne kaydolun.

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...

GoBrunch

GoBrunch

gobrunch.com

GoBrunch süper harika bir görüntülü sohbet uygulamasıdır. Etkileşimli sanal odalar oluşturabilir ve istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Toplantı ve çalışma alanlarına uygundur.

Craft.io

Craft.io

craft.io

Craft.io, ürün yöneticilerine, geri bildirim alma, planlama, karar verme, yol haritalama ve daha pek çok alandaki işlerini, günümüzde en sık kullanılan platformlarla entegre olan, amaca yönelik olarak oluşturulmuş tek bir araçta yapma yetkisi veren bir ürün yönetimi aracıdır. Craft.io, ürün kayıt si...

Minitab Engage

Minitab Engage

minitab.com

Başarmak. Yenilik ve iyileştirme girişimlerini fikir üretiminden uygulamaya kadar başlatmak, izlemek, yönetmek ve paylaşmak için tasarlanmış tek çözüm.

Deskmy

Deskmy

deskmy.com

Uzak mı yoksa ofis içi mi? Cevap: DeskMy. Yeni çalışma masanızla her yerden tanışın. DeskMy'inizi herhangi bir cihazdan açın ve görsel olarak tüm bilgilerinize sahip olun. Siz veya fiziksel olarak nerede olursanız olun, ekip arkadaşlarınız ve uygulamalar aynı yerde.

ProdPad

ProdPad

prodpad.com

ProdPad, ürün yöneticilerinin ürün stratejisi geliştirmelerine yardımcı olan ürün yönetimi yazılımıdır. Ekipleri, müşterileri ve yol haritalarını kolayca yönetin. Ücretsiz deneme!

Canny

Canny

canny.io

Canny, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve yol haritanıza öncelik vermek için özellik isteklerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.

airfocus

airfocus

airfocus.com

airfocus modern ve modüler bir proje yönetimi platformu sunar. Ekiplerin stratejilerini yönetip iletebilmeleri, işlerini önceliklendirebilmeleri ve doğru sorunları çözebilmeleri için eksiksiz bir çözüm sunar. Esneklik göz önünde bulundurularak tasarlanan airfocus, ekibinizin çalışma şeklini bozmadan...

Powernoodle

Powernoodle

powernoodle.com

İşbirliği eşitliği artık daha kolay. Powernoodle'ın işbirliği ve kolaylaştırma yazılımı, eş zamanlı olmayan şekilde fikir yürütmenize, kararları birlikte almanıza ve eylem planlarını iletmenize yardımcı olur. Ekibinizi eyleme yönlendiren, birlikte çalışmanın daha kapsayıcı bir yolunu yaratın.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks, SDR ekiplerinin konuşmalarını 5 kat artırmasına ve üretkenliği artırmasına yardımcı olan Yapay Zeka Destekli bir Sanal Çevirici ve Sanal Satış Katıdır.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.

RemoteHQ

RemoteHQ

remotehq.com

Video konferansın ötesine geçerek insanları bir araya getiriyoruz. Platformumuz insanları işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları uygulamalara ve sanal kaynaklara bağlar. Ekip toplantılarınızı, satış demolarınızı, destek çağrılarınızı, eğitim oturumlarınızı ve daha fazlasını barındırmak için RemoteH...

Workiro

Workiro

workiro.com

E-imza da dahil olmak üzere görev, iletişim ve belge yönetimi özelliklerini benzersiz bir şekilde birleştiren yeni nesil bir uygulama; herhangi bir işi herkesle daha iyi bir şekilde yapmanıza yardımcı olur.

Ideanote

Ideanote

ideanote.io

Ideanote, fikirlerle çalışmanın yeni bir yoludur. Daha hızlıdır, daha verimlidir ve baştan sona tamamen özelleştirilebilir bir fikir yönetimi akışı oluşturmanıza olanak tanır.

Loomio

Loomio

loomio.org

Sonsuz e-posta zincirlerinden ve hiçbir zaman bir grup kararına veya sonuca varamayan uzun toplantılardan bıktınız mı? Loomio'ya ihtiyacınız var: grupların karar verme, fikirleri tartışma ve çevrimiçi işbirliği yapma şeklini dönüştüren bir işbirliği platformu. Loomio, insanların tartışabileceği ve b...

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo, dağınık ekiplerin her gün yan yana birlikte çalışmaya geldiği çevrimiçi bir çalışma alanıdır. Ekip üyelerinin nerede olabileceği önemli değil. Koridorun sonunda, kampüsün karşısında veya dünyanın diğer ucunda; kuruluşunuzun çevrimiçi ofisinde çalışmak, aynı katta veya aynı odada olmaktan çok...

BMC

BMC

bmc.com

BMC, karmaşık BT sorunlarına yönelik açık, ölçeklenebilir ve modüler çözümlerle müşterilerinin işletmelerini yönetmelerine ve yeniden keşfetmelerine yardımcı olur. BMC, geleceklerini yaratmak için Forbes Global 50'nin %86'sıyla ve dünya çapındaki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışıyor. İnova...

Diligent Administrator

Diligent Administrator

diligent.com

Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.

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