Alternatifler - HostPapa

Zoho Mail

Zoho Mail

zoho.com

Zoho Mail, işletmelere yönelik güvenli bir e-posta barındırma hizmetidir. Tüm kuruluşun Inbox'ta sorunsuz bir şekilde paylaşımda bulunmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan yerleşik bir işbirliği platformuna sahiptir. Yorumların, beğenilerin ve paylaşımın kullanımını teşvik eden klasik e-posta ...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

GoDaddy

GoDaddy

godaddy.com

GoDaddy Inc., merkezi Scottsdale, Arizona'da bulunan ve Delaware'de kurulmuş, halka açık bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Haziran 2020 itibarıyla GoDaddy'nin dünya çapında 20 milyondan fazla müşterisi ve 7.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Şirket televi...

Hostinger

Hostinger

hostinger.com

Web barındırma çözümünüzü seçin ve mükemmel web sitesini yaratın! Paylaşılan barındırma ve alan adlarından VPS'ye kadar çevrimiçi başarı için ihtiyacınız olan her şeye sahibiz.

Google Domains

Google Domains

domains.google

Google'ın güvenilirliği, güvenliği ve performansıyla desteklenen Google alan adıyla çevrimiçi yerinizi bulun.

Namecheap

Namecheap

namecheap.com

Namecheap, Inc., Phoenix, Arizona, ABD merkezli, alan adı kaydı ve web barındırma sağlayan, ICANN onaylı bir alan adı kayıt kuruluşudur. Namecheap, 11 milyon kayıtlı kullanıcıya ve 10 milyon alana sahip, bütçeye uygun bir barındırma sağlayıcısıdır.

Bluehost

Bluehost

bluehost.com

Bluehost - 7/24 destek. bloglar, e-ticaret ve daha fazlası için tek tıklamayla ücretsiz kurulum. Ücretsiz alan adına ve üstün hıza sahip bir web sitesi edinin.

SiteGround

SiteGround

siteground.com

Web barındırma hizmetlerimiz en yüksek hız, benzersiz güvenlik, 7/24 hızlı ve uzman destek için hazırlanmıştır. 2.000.000'dan fazla alan adı tarafından güveniliyor!

Krystal

Krystal

krystal.uk

İngiltere'nin en iyi SSD bulut barındırma sağlayıcısı. 7/24 İngiltere merkezli destek, sınırsız bant genişliği ve cPanel kontrol paneli. PCI Uyumlu barındırma, VPS ve Bayi barındırma.

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

OVH, yasal olarak OVH Groupe SAS, VPS, özel sunucular ve diğer web hizmetleri sunan bir Fransız bulut bilişim şirketidir. 2016 yılı itibarıyla OVH, yüzey alanında dünyanın en büyük veri merkezine sahiptir. 2019 yılı itibarıyla fiziksel sunuculara dayalı olarak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçünc...

DreamHost

DreamHost

dreamhost.com

Ödüllü Web Hosting? Evet, ancak daha da önemlisi, müşterilerimizin web sitelerinin hızlı yüklenmesini, güvende kalmasını ve %100 çalışır durumda olmasını sağlıyoruz. Bunu garanti ediyoruz.

Gandi

Gandi

gandi.net

➤ E-posta, web hosting, SSL sertifikası ✅ Her şey bir alan adıyla başlar ✅ 750 uzantımız arasından mükemmel alan adını satın alın!

Hover

Hover

hover.com

Hover'da fikriniz için mükemmel alan adını bulun. Tüm alan adları sektör lideri müşteri desteği ve ücretsiz WHOIS gizliliğiyle birlikte gelir. Bugün tutkunuzu adlandırın!

Webnode

Webnode

webnode.com

Ücretsiz olarak kendi web sitenizi oluşturun! Webnode ile birkaç dakika içinde harika bir web sitesi oluşturabilirsiniz. 45 milyon kullanıcımıza katılın ve kendiniz bir tane oluşturun.

HostGator

HostGator

hostgator.com

HostGator, güvenli ve uygun fiyatlı web barındırma alanında lider bir sağlayıcıdır. Binlerce müşterinin web sitesi barındırma ihtiyaçlarını karşılama konusunda neden bize güvendiğini keşfedin.

NameSilo

NameSilo

namesilo.com

NameSilo LLC, merkezi Phoenix, Arizona'da bulunan bir Amerikan İnternet alan adı kayıt kuruluşu ve web barındırma şirketidir. Sahibi, Kanada Menkul Kıymetler Borsası'nda (mikro sermayeli ve gelişmekte olan şirketler için alternatif bir borsa) işlem gören NameSilo Technologies Corp.'a aittir. NameSil...

GreenGeeks

GreenGeeks

greengeeks.com

Hızlı, güvenli ve çevre dostu Web Hosting. İnternet büyük bir çevre kirleticisidir. Web sitenizi dünyanın önde gelen çevre dostu web barındırma sağlayıcısında barındırmaya başlayın ve çevre üzerinde olumlu bir etki yaratın!

Domain.com

Domain.com

domain.com

Mükemmel web sitesi alan adını bulmak 1-2-3 kadar kolaydır. Bir alan adı satın alın, bir web sitesi oluşturup barındırın ve profesyonel çevrimiçi pazarlama araçlarımızın keyfini çıkarın.

Afternic

Afternic

afternic.com

Bir GoDaddy şirketi olan Afternic, dünyanın en büyük tam hizmet birinci sınıf alan adı pazarıdır.

Sav

Sav

sav.com

Ucuz alan adı kayıtları, 100'den fazla TLD için alan adı ön siparişi ve büyük bir premium ve açık artırma alan adı pazarı.

Name.com

Name.com

name.com

Name.com Denver'dadır ve alan adları, web barındırma ve son derece kolay web siteleri sunmaktadır. Tek boynuzlu atlar ve gökkuşağılar müşteri desteğimizle standart olarak gelir.

Dan.com

Dan.com

dan.com

Dan.com ile Alan Adı Alıp Satabilirsiniz. Milyonlarca satılık alan adını keşfedin. Dan.com sizi güvende tutar.

A2 Hosting

A2 Hosting

a2hosting.com

Hızlı ve güvenilir web hosting arıyorsanız A2 Hosting tam size göre bir firmadır. %99,9 kesintisiz çalışma süresiyle rakiplerin 20 katına kadar hız sağlıyoruz!

OnlyDomains

OnlyDomains

onlydomains.com

OnlyDomains, bir alan adı kaydetmenin veya bir web sitesi oluşturmanın en basit yoludur. 2009 yılında kurulduk, amacımız ✓ uygun fiyatlar ✓ harika bir kullanıcı deneyimi ✓ 5 yıldızlı müşteri hizmetleri

Regery

Regery

regery.com

Ucuz alan adı kaydı. SSL sertifikaları, WordPress barındırma, web sitesi izleme. 1 tıklamayla bir alan adı seçin ve satın alın. ✯ Çoğu alan adı alanında anında kayıt

Yola

Yola

yola.com

Dakikalar içinde profesyonel, ücretsiz bir web sitesi oluşturun. Potansiyel müşteri kazanın, ürün satın ve işinizi çevrimiçi ortamda büyütün

Simply.com

Simply.com

simply.com

Herkesin karşılayabileceği bir fiyata profesyonel, ucuz ve istikrarlı web alanı. Simply.com web barındırmayı kolay, akıllı ve herkes için kullanılabilir hale getirir. Trustpilot'ta 5 yıldız.

Pair Networks

Pair Networks

pair.com

Pair, 25 yılı aşkın deneyime, %99,9 sunucu çalışma süresine ve çeşitli güçlü web barındırma planlarına sahip, tamamı 7/24 ve gerçek çalışanların güler yüzlü teknik desteğiyle desteklenen bir web sitesi barındırma şirketidir.

HugeDomains

HugeDomains

hugedomains.com

HugeDomains premium alan adlarında dünya lideridir. Mükemmel alan adını bugün bulun.

20i

20i

20i.com

Tüm sitelerinizi/uygulamalarınızı son derece hızlı, yüksek performanslı Bayi Barındırma, WordPress Barındırma ve Yönetilen Bulut Barındırma genelinde dağıtın. 7x24 uzman desteği.

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog, Inc.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası