Hostman

Hostman

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Web Sitesi: hostman.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Hostman çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hostman, geliştiricilerin ve teknoloji ekiplerinin çözümlerini barındırabilecekleri bir bulut platformudur: web siteleri, e-ticaret mağazaları, web hizmetleri, uygulamalar, oyunlar ve daha fazlası. Hostman ile hizmetleri seçme, ihtiyaç duyduğunuz kadar kaynak ayırma ve bunları kullanıcı dostu bir arayüz aracılığıyla yönetme özgürlüğüne sahipsiniz. Şu anda bulut sunucularını ve veritabanlarını başlatmak için kullanıma hazır çözümlerin yanı sıra herhangi bir uygulamayı test etmek için bir platform sunuyoruz. • Bulut Sunucuları. ABD, Polonya ve Hollanda'daki sunuculardaki özel bilgi işlem kaynaklarınız. Yakında Singapur, Mısır ve Nijerya'da da olacağız. Analiz sistemleri, oyun, e-ticaret, akış ve her türlü karmaşıklıktaki web siteleri için önceden yüklenmiş ortamlar ve yazılımlarla 25'ten fazla hazır kurulum sunuyoruz. • Veritabanları. MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, Apache Kafka ve OpenSearch dahil tüm popüler veritabanı yönetim sistemleri (DBMS) için anında kurulum. Tüm hizmetlerimiz için 7 günlük ücretsiz deneme karşılığında 100$ veriyoruz. Web sitesini ziyaret edin ve bonusu alın!
Kategoriler:
Software Development
Hizmet Olarak Bulut Platformu (PaaS) Yazılımı

Web Sitesi: hostman.com

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