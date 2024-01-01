HookGen

HookGen

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Web Sitesi: hookgen.com

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HookGen, müzik yapımcılarının ve şarkı yazarlarının Yapay Zekayı kullanarak yeni müzik kancaları ve melodiler oluşturmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir web uygulamasıdır. 2019 yılı sonuna kadar piyanonun yanı sıra davul, yaylı çalgılar, üflemeli çalgılar, gitar ve bas enstrümanlarını kullanarak yepyeni özgün bir şarkı yaratabilecek. HookGen ücretsiz ve telifsizdir, dolayısıyla kullanıcılar MIDI dosyasını indirme ve herhangi bir Dijital Ses İş İstasyonunda (DAW) kullanma seçeneğine sahiptir. Ayrıca kullanıcıların bir şarkıyı ne kadar süreyle dinlediklerini, hangi bölümleri dinlediklerini ve oluştur düğmesine ne zaman bastıklarını da günlüğe kaydediyor. Bu bilgi, birisi uygulamayı her ziyaret ettiğinde ve uygulamayla etkileşime girdiğinde daha iyi şarkıların nasıl üretileceğini öğrenen yapay zekaya geri bildirim sağlamak için kullanılıyor. HookGen yalnızca masaüstü PC veya Mac'te kullanılabilir ve kullanıcıların, AI motorunu geliştirmeye ve iyileştirmeye yardımcı olmak için oluşturdukları şarkıları paylaşmaları teşvik edilir. Peter CV ve 1 Numaralı Programlama Kitapları Web Sitesi tarafından oluşturulmuştur ve yapay zekanın yaratıcı olmak ve orijinal yeni müzik üretmek için nasıl kullanılabileceğinin bir örneğidir.

Web Sitesi: hookgen.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HookGen ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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