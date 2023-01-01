WebCatalog
Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Honeycomb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En kafa karıştırıcı uygulama sorunlarınızı bulun - Honeycomb'un gözlemlenebilirlik çözümü, kullanıcıların karmaşık ve öngörülemeyen ortamlarda kodunuzu nasıl deneyimlediğine ilişkin kalıpları ve aykırı değerleri size gösterir.

Web Sitesi: honeycomb.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Honeycomb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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