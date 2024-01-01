Alternatifler - Honeybadger
GitHub
github.com
GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...
Jira
atlassian.com
JIRA, harika ürünler planlayan ve geliştiren ekiplerin takip aracıdır. Binlerce ekip sorunları yakalamak ve düzenlemek, iş atamak ve ekip etkinliğini takip etmek için JIRA'yı seçiyor. Yeni mobil arayüz sayesinde masanızda veya hareket halindeyken JIRA, ekibinizin işi tamamlamasına yardımcı olur.
ClickUp
clickup.com
ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...
GitLab
gitlab.com
GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...
Shortcut
shortcut.com
Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...
YouTrack
jetbrains.com
Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri takip edin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akış...
Backlog
backlog.com
Backlog, proje yönetimi, görev takibi, sürüm kontrolü ve hata takibi için hepsi bir arada çevrimiçi araçtır. Proje ve kod yönetimini bir araya getiren ekipler tek bir platformda çalışmayı planlayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve kodu yayınlayabilir. Ekipler şeffaflığı artırmak, siloları ortadan k...
Sentry
sentry.io
Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyond...
HackerOne
hackerone.com
Hackerone, işletmeleri penetrasyon testçileri ve siber güvenlik araştırmacıları ile birleştiren bir güvenlik açığı koordinasyonu ve böcek ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte, kalabalık kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin linchpinleri olarak kucaklamak ve...
Linear
linear.app
Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.
Wrike
wrike.com
Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...
todo.vu
todo.vu
todo.vu, serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için çok yönlü, hepsi bir arada bir üretkenlik aracı sağlamak üzere görev ve proje yönetimini zaman takibi ve faturalandırmayla birleştirir. Müşteriyle ilgili veya şirket içi herhangi bir sayıda görevi yönetmek basitleştirilmiştir. Görevleri hızlı ...
Zoho BugTracker
zoho.com
Zoho BugTracker, dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcının güvendiği bir marka olan Zoho'nun işbirliğine dayalı hata izleme yazılımıdır. BugTracker, hataların yaşam döngüsünü baştan sona izlemenize yardımcı olarak her seferinde harika ürünler oluşturup zamanında göndermenizi sağlar. Hataları dah...
Rollbar
rollbar.com
Rollbar'ın sürekli kod iyileştirme platformuyla hataları gerçek zamanlı olarak proaktif olarak keşfedin, tahmin edin ve çözün. Rollbar, kullanıcılarınızın güvendiği ve sevdiği tüm uygulamaları tam olarak kapsar. Rollbar'ın yardımıyla gerçek zamanlı hata yanıtını otomatikleştirin, daha mutlu müşteril...
Bugsnag
bugsnag.com
BugSnag, uygulamaları hatalara karşı izler ve uygulama istikrarını iyileştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar; böylece özellik oluşturmaya mı yoksa hata düzeltmeye mi odaklanacağınız konusunda veriye dayalı kararlar verebilirsiniz. BugSnag, önemli hataları önceliklendirmek için güçlü s...
LogRocket
logrocket.com
Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.
Marker.io
marker.io
Marker.io: Web Geliştirme Ekipleri için Üstün Geri Bildirim Çözümü. Genel Bakış: Marker.io, web geliştirme ekiplerinin geri bildirimleri toplama, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini değiştiren devrim niteliğinde bir araçtır. İster hareketli bir web ajansı, ister dinamik bir SaaS şirketi ol...
Assembla
assembla.com
Assembla dünyadaki en güvenli sürüm kontrolü ve proje işbirliği platformudur. Dünya çapında 5.500'den fazla müşteriye entegre proje yönetimi ile Subversion, Perforce ve Git depoları için güvenli bulut barındırma sağlıyoruz. Assembla, en iyi uygulamamız VCS ile geliştirme ekiplerinin HIPAA, SOC 2, PC...
Usersnap
usersnap.com
Usersnap, ürün ekiplerinin ürüne özel bilgiler toplaması, kullanıcı testini hızlandırması ve paydaş geri bildirim döngülerini iyileştirmesi için tasarlanmış bir kullanıcı geri bildirim platformudur. Ürün ekipleri kullanıcı merkezli süreçler için çabalıyor ve ürün kararlarında netlik sağlamak için Us...
DoneDone
donedone.com
Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden ...
Honeycomb
honeycomb.io
En kafa karıştırıcı uygulama sorunlarınızı bulun - Honeycomb'un gözlemlenebilirlik çözümü, kullanıcıların karmaşık ve öngörülemeyen ortamlarda kodunuzu nasıl deneyimlediğine ilişkin kalıpları ve aykırı değerleri size gösterir.
Instabug
instabug.com
Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...
Raygun
raygun.com
Sorunları müşterilerinizi etkilemeden önce proaktif bir şekilde belirlemek ve çözmek için yazılımınızın durumuna ilişkin anında görünürlük elde edin. Raygun'un dijital deneyim izleme araçları paketi, tüm teknoloji yığınınız genelinde eyleme geçirilebilir, müşteri odaklı içgörüleri ortaya çıkarır. Mü...
Ruttl
ruttl.com
ruttl, ürün, pazarlama, satış ve destek ekiplerinin web sitesi geri bildirimi, hata takibi ve mobil uygulama geri bildirimi ve müşteri geri bildirimi gibi araçlar aracılığıyla görsel geri bildirim toplamasının, işbirliği yapmasının ve fikirleri yönetmesinin en hızlı yoludur. Şu anda, web siteleri ve...
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisa...
BugHerd
bugherd.com
BugHerd, Ajanslar, Tasarımcılar, Web Geliştiricileri, Pazarlamacılar ve Proje Yöneticileri için ideal bir web sitesi geri bildirimi ve hata izleme aracıdır. BugHerd, web sitelerindeki geri bildirimleri toplamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. BugHerd ile siz ve müşterileriniz web sitesini görüntülerken...
Unfuddle STACK
unfuddle.com
Unfuddle STACK, herhangi bir yazılım projesi için en kritik araçları entegre eder. Hata ve sorun takibi, Git veya Subversion'daki kaynak kodu ve referans materyallerinin tümü, tüm ekibinizin aşina olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde bir arada bulunur.
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, tes...
Axosoft
axosoft.com
Yazılımı seviyoruz. Başkalarının yazılım oluşturmasına yardımcı olmayı seviyoruz. Yazılımın işletmelere sağlayabileceği rekabet avantajını seviyoruz. Akşam yemeği için masa ayırtmaktan, arabalarımızda otomatik olarak fren uygulayıp hayat kurtarmaya kadar yazılımın her gün hayatımızı kolaylaştırmasın...