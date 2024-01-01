Alternatifler - Honeybadger

GitHub

GitHub

github.com

GitHub, Inc., Git'i kullanarak yazılım geliştirme ve sürüm kontrolü için barındırma sağlayan çok uluslu bir Amerikan şirketidir. Git'in dağıtılmış sürüm kontrolü ve kaynak kodu yönetimi (SCM) işlevselliğinin yanı sıra kendi özelliklerini de sunar. Her proje için erişim kontrolü ve hata izleme, özell...

Jira

Jira

atlassian.com

JIRA, harika ürünler planlayan ve geliştiren ekiplerin takip aracıdır. Binlerce ekip sorunları yakalamak ve düzenlemek, iş atamak ve ekip etkinliğini takip etmek için JIRA'yı seçiyor. Yeni mobil arayüz sayesinde masanızda veya hareket halindeyken JIRA, ekibinizin işi tamamlamasına yardımcı olur.

ClickUp

ClickUp

clickup.com

ClickUp hepsi bir arada bir üretkenlik platformudur. Görevleri, Dokümanlar'ı, Sohbet'i, Hedefleri, Beyaz Tahtaları ve daha fazlasını kullanarak ekiplerin iş planlamak, organize etmek ve iş birliği yapmak için bir araya geldiği merkezdir. Yalnızca birkaç tıklamayla kolayca özelleştirilebilen ClickUp,...

GitLab

GitLab

gitlab.com

GitLab, GitLab Inc. tarafından geliştirilen, açık kaynaklı bir lisans kullanarak wiki, sorun izleme ve sürekli entegrasyon ve dağıtım hattı özellikleri sağlayan bir Git deposu yöneticisi sağlayan web tabanlı bir DevOps yaşam döngüsü aracıdır. Yazılım, Ukraynalı geliştiriciler Dmitriy tarafından oluş...

Shortcut

Shortcut

shortcut.com

Kısayol (eski adıyla Clubhouse) - Araç değil, kodlama üzerinde çalışın. Proje yönetimi hiç bu kadar kolay olmamıştı. Akışı yazılım ekibinizin iş akışına getiriyoruz. Kısayol ile başarıyı planlayın, işbirliği yapın, oluşturun ve ölçün. 500.000 geliştirici yazılım projelerini yönetmek için Kısayol k...

YouTrack

YouTrack

jetbrains.com

Mükemmel ürünler sunmanıza yardımcı olmak için süreçlerinize uyarlanabilecek bir proje yönetimi aracı. Projeleri ve görevleri takip edin, çevik panoları kullanın, sprintleri ve yayınları planlayın, bir bilgi tabanı tutun, raporlar ve gösterge tablolarıyla çalışın, iş süreçlerinizi takip eden iş akış...

Backlog

Backlog

backlog.com

Backlog, proje yönetimi, görev takibi, sürüm kontrolü ve hata takibi için hepsi bir arada çevrimiçi araçtır. Proje ve kod yönetimini bir araya getiren ekipler tek bir platformda çalışmayı planlayabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve kodu yayınlayabilir. Ekipler şeffaflığı artırmak, siloları ortadan k...

Sentry

Sentry

sentry.io

Yazılım ekipleri için Sentry, uygulama kodunun durumunu izlemek açısından çok önemlidir. Geliştiriciler, Hata izlemeden Performans izlemeye kadar ön uçtan arka uca kadar uygulamaları daha net görebilir, daha hızlı çözebilir ve uygulamaları hakkında sürekli bilgi edinebilir. Dünya çapında 3,5 milyond...

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

Hackerone, işletmeleri penetrasyon testçileri ve siber güvenlik araştırmacıları ile birleştiren bir güvenlik açığı koordinasyonu ve böcek ödül platformudur. Synack ve Bugcrowd ile birlikte, kalabalık kaynaklı güvenlik ve siber güvenlik araştırmacılarını iş modelinin linchpinleri olarak kucaklamak ve...

Linear

Linear

linear.app

Doğrusal, yazılım projelerini, sprint'leri, görevleri ve hata izlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Yüksek performanslı ekipler için tasarlandı.

Wrike

Wrike

wrike.com

Wrike en güçlü iş yönetimi platformudur. İşbirliği yapmak, yaratmak ve her gün daha da ileri gitmek isteyen ekipler ve kuruluşlar için tasarlanan Wrike, karmaşıklığı ortadan kaldırmak, üretkenliği artırmak ve insanları en anlamlı işlerine odaklanmaya özgür kılmak için herkesi ve tüm çalışmaları tek ...

Teamwork

Teamwork

teamwork.com

Teamwork.com, ekiplerin sevdiği, kullanımı kolay proje yönetimiyle birleştirilmiş, sınıfının en iyisi müşteri operasyonlarına sahip tek platformdur. Tek bir platformda işi zamanında ve bütçeye uygun şekilde teslim edin, müşteri kaosunu ortadan kaldırın ve karlılığı anlayın. Merkezi İrlanda'nın Cork ...

todo.vu

todo.vu

todo.vu

todo.vu, serbest çalışanlar, danışmanlar ve ekipler için çok yönlü, hepsi bir arada bir üretkenlik aracı sağlamak üzere görev ve proje yönetimini zaman takibi ve faturalandırmayla birleştirir. Müşteriyle ilgili veya şirket içi herhangi bir sayıda görevi yönetmek basitleştirilmiştir. Görevleri hızlı ...

Zoho BugTracker

Zoho BugTracker

zoho.com

Zoho BugTracker, dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcının güvendiği bir marka olan Zoho'nun işbirliğine dayalı hata izleme yazılımıdır. BugTracker, hataların yaşam döngüsünü baştan sona izlemenize yardımcı olarak her seferinde harika ürünler oluşturup zamanında göndermenizi sağlar. Hataları dah...

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar'ın sürekli kod iyileştirme platformuyla hataları gerçek zamanlı olarak proaktif olarak keşfedin, tahmin edin ve çözün. Rollbar, kullanıcılarınızın güvendiği ve sevdiği tüm uygulamaları tam olarak kapsar. Rollbar'ın yardımıyla gerçek zamanlı hata yanıtını otomatikleştirin, daha mutlu müşteril...

Bugsnag

Bugsnag

bugsnag.com

BugSnag, uygulamaları hatalara karşı izler ve uygulama istikrarını iyileştirmek için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunar; böylece özellik oluşturmaya mı yoksa hata düzeltmeye mi odaklanacağınız konusunda veriye dayalı kararlar verebilirsiniz. BugSnag, önemli hataları önceliklendirmek için güçlü s...

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

Modern Ön Uç İzleme ve Ürün Analitiği. LogRocket, oturum tekrarını, performans izlemeyi ve ürün analitiğini birleştirerek yazılım ekiplerine ideal web ve mobil ürün deneyimi yaratma gücü verir.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Marker.io: Web Geliştirme Ekipleri için Üstün Geri Bildirim Çözümü. Genel Bakış: Marker.io, web geliştirme ekiplerinin geri bildirimleri toplama, yönetme ve bunlara göre hareket etme şeklini değiştiren devrim niteliğinde bir araçtır. İster hareketli bir web ajansı, ister dinamik bir SaaS şirketi ol...

Assembla

Assembla

assembla.com

Assembla dünyadaki en güvenli sürüm kontrolü ve proje işbirliği platformudur. Dünya çapında 5.500'den fazla müşteriye entegre proje yönetimi ile Subversion, Perforce ve Git depoları için güvenli bulut barındırma sağlıyoruz. Assembla, en iyi uygulamamız VCS ile geliştirme ekiplerinin HIPAA, SOC 2, PC...

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap, ürün ekiplerinin ürüne özel bilgiler toplaması, kullanıcı testini hızlandırması ve paydaş geri bildirim döngülerini iyileştirmesi için tasarlanmış bir kullanıcı geri bildirim platformudur. Ürün ekipleri kullanıcı merkezli süreçler için çabalıyor ve ürün kararlarında netlik sağlamak için Us...

DoneDone

DoneDone

donedone.com

Bir görev izleyicide ve paylaşılan gelen kutusunda en temel özellikleri arıyorsanız DoneDone'dan başkasına bakmayın. Ürünümüzü basit ve kullanımı kolay hale getirmek için çok çalışıyoruz, böylece siz işinizi bitirmeye odaklanabilirsiniz. DoneDone ile müşteri desteği ve ürün ekipleri her zamankinden ...

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

En kafa karıştırıcı uygulama sorunlarınızı bulun - Honeycomb'un gözlemlenebilirlik çözümü, kullanıcıların karmaşık ve öngörülemeyen ortamlarda kodunuzu nasıl deneyimlediğine ilişkin kalıpları ve aykırı değerleri size gösterir.

Instabug

Instabug

instabug.com

Instabug, mobil uygulamalar için hata raporlama, uygulama performansı izleme, kilitlenme raporlama, uygulama içi sohbetler ve kullanıcı anketleri sağlayan bir yazılım şirketidir. Şirket 2014 yılında kuruldu. Eylül 2019 itibarıyla Instabug, dünya çapında 25.000'den fazla şirkete, 400 milyon rapor edi...

Raygun

Raygun

raygun.com

Sorunları müşterilerinizi etkilemeden önce proaktif bir şekilde belirlemek ve çözmek için yazılımınızın durumuna ilişkin anında görünürlük elde edin. Raygun'un dijital deneyim izleme araçları paketi, tüm teknoloji yığınınız genelinde eyleme geçirilebilir, müşteri odaklı içgörüleri ortaya çıkarır. Mü...

Ruttl

Ruttl

ruttl.com

ruttl, ürün, pazarlama, satış ve destek ekiplerinin web sitesi geri bildirimi, hata takibi ve mobil uygulama geri bildirimi ve müşteri geri bildirimi gibi araçlar aracılığıyla görsel geri bildirim toplamasının, işbirliği yapmasının ve fikirleri yönetmesinin en hızlı yoludur. Şu anda, web siteleri ve...

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd, kitle kaynaklı bir güvenlik şirketinden daha fazlasıdır; Biz, ortak bir amaç etrafında birleşmiş siber güvenlik meraklılarından oluşan bir topluluğuz: Kuruluşları saldırganlardan korumak. Yapay zeka destekli platformumuz aracılığıyla müşterilerimizi ihtiyaçları için doğru güvenilir bilgisa...

BugHerd

BugHerd

bugherd.com

BugHerd, Ajanslar, Tasarımcılar, Web Geliştiricileri, Pazarlamacılar ve Proje Yöneticileri için ideal bir web sitesi geri bildirimi ve hata izleme aracıdır. BugHerd, web sitelerindeki geri bildirimleri toplamayı ve yönetmeyi kolaylaştırır. BugHerd ile siz ve müşterileriniz web sitesini görüntülerken...

Unfuddle STACK

Unfuddle STACK

unfuddle.com

Unfuddle STACK, herhangi bir yazılım projesi için en kritik araçları entegre eder. Hata ve sorun takibi, Git veya Subversion'daki kaynak kodu ve referans materyallerinin tümü, tüm ekibinizin aşina olduğu bir ortamda sorunsuz bir şekilde bir arada bulunur.

JunoOne

JunoOne

juno.one

Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, tes...

Axosoft

Axosoft

axosoft.com

Yazılımı seviyoruz. Başkalarının yazılım oluşturmasına yardımcı olmayı seviyoruz. Yazılımın işletmelere sağlayabileceği rekabet avantajını seviyoruz. Akşam yemeği için masa ayırtmaktan, arabalarımızda otomatik olarak fren uygulayıp hayat kurtarmaya kadar yazılımın her gün hayatımızı kolaylaştırmasın...

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