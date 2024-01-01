Holovolo

Holovolo

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Web Sitesi: holovolo.tv

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Holovolo, sürükleyici hacimsel VR180 videolar ve fotoğrafların yanı sıra Quest ve WebVR için 3D kararlı yayılım oluşturmaya yönelik yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanıcıların kendi fotoğraflarını ve VR180 içeriğini yüklemelerinin yanı sıra başkaları tarafından oluşturulan mevcut eserlere göz atmalarına olanak tanır. Holovolo'nun yapay zeka tarafından oluşturulan içeriği, farklı içerik oluşturucuların trend olan, en çok görüntülenen ve en yeni videolarını ve fotoğraflarını içerir. İçerik örnekleri arasında sanal gerçeklik piyano performansı, Yorktown, Virginia'daki bir korsan istilası, siberpunk neon Tokyo bahçe bölgesi, spiral şeklinde dönen bir saat kadranı, karlı bir tepeye tırmanan kışlık giysiler giyen bir adam ve Izukyu-Shimoda denizi yer alıyor. Araçta ayrıca bir içerik kılavuzu ve EULA bulunur. Holovolo, kullanıcıların sürükleyici sanal gerçeklik içeriği oluşturması ve keşfetmesi için harika bir araçtır.

Web Sitesi: holovolo.tv

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