Hockey Canada

Hockey Canada

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Hokey Kanada, Kanada'daki hokeyin ulusal yönetim organıdır ve 13 üye şubesi ve yerel küçük hokey dernekleriyle birlikte, oyunu küçük hokey ve Kanada milli takımları da dahil olmak üzere her seviyede büyütmek için çalışmaktadır.

Web Sitesi: hockeycanada.ca

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