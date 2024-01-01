Hiver, Google Workspace kullanan kuruluşların müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir iletişim ve ortak çalışma platformudur. Hiver'ı kullanan ekipler, çok kanallı iletişimi verimli bir şekilde yönetebilir, self servis sağlayabilir, zorlu işleri otomatikleştirebilir, en sevdikleri uygulamalarla entegre olabilir, SLA uyumluluğunu sağlayabilir ve daha iyi iş sonuçları elde etmek için gerçek zamanlı performans öngörüleri elde edebilir. Gmail'den hiç ayrılmadan. Hiver'ın kullanım kolaylığı, sıfır öğrenme eğrisi, birinci sınıf güvenlik ve uyumluluk ve 7x24 en yüksek puan alan desteği, onu dünya çapında 2000'den fazla şirket için güvenilir bir yazılım haline getiriyor. Flexport, Pluralsight, Harvard Üniversitesi, Appsflyer, Oxford Business Group ve Upwork ve diğerleri Hiver tarafından desteklenmektedir.

Web Sitesi: hiverhq.com

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