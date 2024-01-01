Hiver

Hiver

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Web Sitesi: hiverhq.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Hiver çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hiver, Google Workspace kullanan kuruluşların müşterileri, çalışanları ve tedarikçileriyle anlamlı bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olan güçlü bir iletişim ve ortak çalışma platformudur. Hiver'ı kullanan ekipler, çok kanallı iletişimi verimli bir şekilde yönetebilir, self servis sağlayabilir, zorlu işleri otomatikleştirebilir, en sevdikleri uygulamalarla entegre olabilir, SLA uyumluluğunu sağlayabilir ve daha iyi iş sonuçları elde etmek için gerçek zamanlı performans öngörüleri elde edebilir. Gmail'den hiç ayrılmadan. Hiver'ın kullanım kolaylığı, sıfır öğrenme eğrisi, birinci sınıf güvenlik ve uyumluluk ve 7x24 en yüksek puan alan desteği, onu dünya çapında 2000'den fazla şirket için güvenilir bir yazılım haline getiriyor. Flexport, Pluralsight, Harvard Üniversitesi, Appsflyer, Oxford Business Group ve Upwork ve diğerleri Hiver tarafından desteklenmektedir.
Kategoriler:
Productivity
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: hiverhq.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Hiver ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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