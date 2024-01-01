Alternatifler - HitPay
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Appetize.io
appetize.io
Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.
Skrill
skrill.com
Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.
Yoco
yoco.com
SA'nın favori kart makinelerindeki tüm önemli kartları kabul edin. Mobil ve dokunma özellikli. ... Yoco Link'i kullanarak dijital faturalar oluşturup göndererek ürünlerinizi çevrimiçi satın.
Razorpay
razorpay.com
Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi
Kyte
kyteapp.com
Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Bedava alın!
Neteller
neteller.com
Çevrimiçi para göndermenin ve almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.
Lightspeed
lightspeedhq.com
2005'ten bu yana perakendeciler ve restoran sahipleri için kullanımı kolay POS çözümleri sağlıyoruz. Lightspeed'in satış noktasıyla işinizi bugün hızla yükseltin.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
MOKA POS
mokapos.com
Daha Büyük Ekran İşi Daha Sorunsuz Çalışır Moka Ultra ve Ultra+ ile tanışın. İş operasyonlarının konforu ve kolaylığı için en gelişmiş kasiyer ekipmanı.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Xendit
xendit.co
Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale, kullandığınız tüm araçlardaki ölçümleri doğrudan cebinizde merkezileştirir. Basitleştiriyoruz, bilgilendiriyoruz ve zamandan tasarruf etmenizi sağlıyoruz!
Creatio
creatio.com
Creatio (eski adıyla bpm'online), süreç yönetimi ve CRM (müşteri ilişkileri yönetimi) için bir Hizmet olarak Yazılım (SaaS) düşük kodlu çözümdür. 2020 itibarıyla Creatio çözüm yığını, Studio Creatio (düşük kodlu platform), Sales Creatio (satış gücü otomasyon yazılımı), Marketing Creatio (pazarlama o...
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
PaySimple
paysimple.com
PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.
Cashfree
cashfree.com
Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu
Poynt
poynt.com
GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.
Repsly
repsly.com
Akıllı saha ekipleri perakendede nasıl kazanıyor? Perakende uygulaması ve satış performansına ilişkin gerçek zamanlı bilgiler. Saha ekibiniz için daha akıllı satış, tanıtım ve satış yürütme araçları. Kazanmak için ihtiyacınız olan her şey rafta.
smartscout
smartscout.com
Müşterilerin ve Amazon Algoritmalarının sevdiği ilanlar oluşturmak için ihtiyacınız olan her şey. Yapay zeka ile tıpkı bir uzman gibi doğru anahtar kelimelere ve doğru mesaja sahip, yalnızca birkaç dakika içinde listeler oluşturabilirsiniz.
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
ERPLY
erply.com
Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, çevrimiçi ödeme sistemi ve mobil ödeme ağı sağlayan, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e-ticaret şirketidir.
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Modisoft
modisoft.com
Tüm iş süreçlerinizin kontrolünü elinize alın. Güvenli, Bulut Tabanlı ve Çevrimdışı POS arka ofis yazılımı iş yönetimi.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.