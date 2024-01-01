HitPay

HitPay

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Web Sitesi: hitpayapp.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde HitPay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KOBİ'ler için hepsi bir arada ödeme platformu. HitPay, Güneydoğu Asya'da ve dünya çapında 15.000'den fazla işletmenin ödemeleri verimli ve güvenli bir şekilde işlemesine yardımcı oluyor. Çevrimiçi, satış noktası ve B2B ödemelerini tek bir entegre ödeme işleme sisteminde birleştiriyoruz.
Kategoriler:
Finance
Payment Gatewaysc

Web Sitesi: hitpayapp.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, HitPay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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Skrill

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Razorpay

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Neteller

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GoCardless

GoCardless

gocardless.com

Mollie

Mollie

mollie.com

WePay

WePay

wepay.com

PaySimple

PaySimple

paysimple.com

Poynt

Poynt

poynt.com

Cashfree

Cashfree

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Checkout.com

Checkout.com

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Aspire

Aspire

aspireapp.com

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SpotOn

spoton.com

Cardinity

Cardinity

cardinity.com

Paymaya

Paymaya

maya.ph

CoinPayments

CoinPayments

coinpayments.net

Triply

Triply

triply.co

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