HistoWiz

HistoWiz

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Web Sitesi: home.histowiz.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

ARAŞTIRMACILAR İÇİN OTOMATİK HİSTOPATOLOJİ. Doku örneklerinizi yalnızca 3 gün içinde yüksek kaliteli dijital slaytlara dönüştürün ve kurul onaylı bir patolog tarafından analiz edilmesini sağlayın

Web Sitesi: home.histowiz.com

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