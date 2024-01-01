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Hispanic Executive dergisi, topluluğun eşsiz ekonomik, politik ve sosyal gücünün desteklenmesine yardımcı olmak için iş dünyasındaki en nüfuzlu Latinlere ışık tutuyor. Hispanic Executive olarak, İspanyol liderliği olan kültürel güç üzerindeki diyaloğu şekillendiriyor ve küresel pazarda büyümeyi yönlendirenlerin seslerini yükseltiyoruz.

Web Sitesi: hispanicexecutive.com

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