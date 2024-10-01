Alternatifler - Hirect
Zoho Recruit
zoho.com
Daha hızlı işe alım, Daha iyi işe alım. Zoho Recruit, personel bulma ajansları, kurumsal İK'lar ve geçici iş gücü için çeşitli, uçtan uca işe alım çözümleri sağlamak üzere tasarlanmış, bulut tabanlı bir başvuru takip sistemidir. Sezgisel işe alma yazılımımızla işe alım işlemini zahmetsiz hale getir...
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
Manatal
manatal.com
Manatal yeni nesil işe alım yazılımıdır. Uygulaması kolay ve en son teknolojilerle oluşturulan platform, kaynak bulmadan işe alım ve ötesine kadar işe alım süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlandı. İşe alım kanallarınızı tek bir sezgisel platforma aktararak daha iyi ve daha hızlı...
Zoho Workerly
zoho.com
Geçici Personel Alımı için Zoho Workerly. Zoho Workerly'nin çalışan planlama yazılımı, ajansların müşteri ve geçici veritabanlarını yönetmelerine, müşteri gereksinimlerine göre işleri planlamalarına, zaman çizelgeleri oluşturmalarına ve faturaları tek bir arayüzde göndermelerine olanak tanır.
Recruit CRM
recruitcrm.io
Recruit CRM bir Aday Takip Sistemidir. Recruit CRM 60'tan fazla ülkede kullanılıyor ve özgeçmiş ayrıştırıcı, mobil uygulama, API entegrasyonu, e-posta istemcisi ve yüzlerce ücretsiz iş panosu gibi güçlü özelliklere sahip.
JobAdder
jobadder.com
**ATS Yazılımı** İşe Alma Ajansları ve Şirket İçi Ekipler için Geliştirilmiştir - tüm işler, adaylar, iletişim ve görevler, JobAdders'ın kullanıcı dostu, özelleştirilebilir kontrol paneli aracılığıyla kolaylaştırılır. JobAdder tamamen bulut tabanlı bir sistemdir ve modern kullanıcıya hareket halinde...
JobDiva
jobdiva.com
JobDiva, başarınıza odaklanan en iyi işe alım ve personel alımı ATS, CRM ve VMS'dir! JobDiva, işe alım uzmanlarına, özgeçmiş toplama ve başvuru takibi de dahil olmak üzere personel alma ve işe alım çözümüne ilişkin sınırsız ücretsiz eğitim sunar. JobDiva ile ücretsiz demonuzu bugün talep edin!
Crelate
crelate.com
Crelate, elde tutulan arama ajansları, yönetici arama firmaları ve profesyonel kurumsal işe alım uzmanları için özel olarak tasarlanmış, modern, hızlı, tam özellikli bir başvuru takibi, işe alım CRM ve yetenek ilişkileri yönetimi çözümüdür. Crelate, Outlook istemci entegrasyonu, e-posta izleme, esne...
Loxo
loxo.co
Loxo, 1 numaralı Yetenek İstihbarat Platformu ve işe alım yazılımında dünya lideridir. Bildiğimiz eski ATS, 5 yıl içinde var olmayacak. Loxo, işe alım yaşam döngüsünün tamamını tek bir kayıt sistemi yazılım platformu aracılığıyla yönetmek üzere tasarlandı; eski ATS'nin yerini alıyor ve bu süreçte ço...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin, yapay zeka destekli, hepsi bir arada bir Müşteri İlişkileri Yönetimi, Başvuru Takip Sistemi ve İnsan Kaynakları Yönetimi platformudur. Oorwin, satış, işe alım ve İK'ya entegre yaklaşımıyla personel alımı yapan işletmelere olağanüstü bir büyüme sağlıyor.
Recruiterflow
recruiterflow.com
Recruiterflow, modern bir aday takip yazılımı ve işe alım CRM'sinin bir arada yer aldığı bir yazılımdır. Recruiterflow, işe alım sürecinizi uçtan uca takip etmenize yardımcı olmak için tek tıklamayla kaynak bulma için krom uzantısı, otomatik e-posta dizileri, iş panoları entegrasyonları ve işbirliği...
Whippy
whippy.ai
Whippy, Otomasyon ve yapay zeka odaklı teknolojiyle iş üretkenliğini ve müşteri etkileşimini artırmak için tasarlanmış güçlü bir SMS ve E-posta iletişim platformudur. Temel ürünler arasında Ekip Gelen Kutusu, Kampanyalar, Otomasyonlar, Yapay Zeka Entegrasyonu, Sıralar, Akışlar ve İncelemeler yer alı...
100Hires
100hires.com
Kullanıcı dostu Başvuru Takip Sistemi: Ücretsiz plan, Gmail ve Takvim entegrasyonları. En iyi adayları daha hızlı çekin, röportaj yapın ve işe alın. Startup'lar, KOBİ'ler ve Siemens ve Magna gibi büyük şirketler tarafından kullanılır. Özgeçmiş veritabanınızı oluşturun: özgeçmiş ayrıştırıcı, csv içe ...
CATS
catsone.com
CATS, dünyanın her yerinden binlerce şirketin işe alım ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı oluyor. Tek kişilik işe alım mağazalarından Fortune 500 operasyonlarına kadar müşterilerimiz, büyümelerine yardımcı olmamız konusunda bize güveniyor.
RecruitBPM
recruitbpm.com
RecruitBPM, personel bulma firmaları ve işe alım profesyonelleri için yapay zeka (AI) özellikli hepsi bir arada işe alım yazılımıdır. Personel bulma firmalarının ve kurumsal işe alım uzmanlarının işe alım süreçlerini optimize etmesine ve işe alımları kolaylaştırmasına yardımcı olan, en uygun maliyet...
WorkBright
workbright.com
WorkBright işe alımı yavaşlatan darboğazları ortadan kaldırır, böylece yeni çalışanların güvenlikten veya doğruluktan ödün vermeden 8 kata kadar daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Etkili işe alım ekipleri güçlendirir, kalıcı bağlantıları teşvik eder ve çalışanların mutluluğunu geliştirir. İK ...
RemoteMore
remotemore.com
Pazarımızda yetenekli geliştiricileri kolayca ve kısa sürede bulabilirsiniz.
Zerocoder
zerocoder.com
Zerocoder, şirketleri incelenmiş kodsuz geliştiriciler ve tasarımcılarla anında eşleştirir. Herhangi bir iş sürecini veya yazılım geliştirmeyi otomatikleştirmek için bir bulut platformunda aylık sabit bir ücret karşılığında tüm geliştirme görevleriniz. Her iş gününde ilerleme kaydedersiniz. En iyi ş...
Betterleap
betterleap.com
Betterleap, işe alım sürecine dahil olan herkesi sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayan, yapay zeka destekli bir işe alım platformudur. Dahili işe alım uzmanlarından ve işe alım yöneticilerinden işe alım firmalarına, yüklenicilere ve VC firmalarına kadar herkes, açık pozisyonlar için adayları kayna...
StaffingSoft
staffingsoft.com
İşe Alma Uzmanları ve İnsan Kaynakları Profesyonelleri için İşe Alma Yazılımı. Kuruluş çapında bir başvuru takip sistemi olan StaffingSoft, küresel çapta adayların, çalışanların ve dış tedarikçilerin yetenek alımını, elde tutulmasını ve yönetimini etkili bir şekilde entegre eden ve kolaylaştıran eks...
Veritone
veritone.com
Veritone Attribute, planlanmış ve planlanmamış spotlar (canlı okumalar, organik bahsetme tanıtımları) dahil tüm yayın formatlarındaki reklamlar için neredeyse gerçek zamanlı performans ölçümleri sunan yapay zeka destekli teknolojiyi kullanarak medya yayıncılığında pazarlama ilişkilendirmesini dönüşt...
hireEZ
hireez.com
HireEZ, giden işe alımı kolaylaştırmak için büyük ve küçük ekiplerin işe alınmasına yönelik tüm işe alım çabalarını merkezileştiren, ödüllü, uçtan uca giden bir işe alım platformudur. 800 milyondan fazla açık web profilinde ve 45'ten fazla platformda hızlı ve basit Yapay Zeka Kaynak Kullanımı deneyi...
iSmartRecruit
ismartrecruit.com
iSmartRecruit, personel bulma kurumlarının, işe alım firmalarının, yönetici arama firmalarının ve şirket içi İK departmanlarının karşılaştığı benzersiz zorlukları çözmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir yapay zeka işe alım teknolojisidir. Küresel olarak 70'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve baş...
Trakstar Hire
hire.trakstar.com
Hire, Trakstar'ın sunduğu bir başvuru takip sistemidir (ATS). Özgeçmişleri kolayca yönetin, çeşitli kaynaklardan adayların ilgisini çekin, kariyer web sitenizi yönetin, işe alım ekibinizle işbirliği yapın ve işe alım çabalarınızla ilgili raporlar oluşturun; üstelik hepsi tek bir çözümle. Hire, şirke...
Top Echelon
topechelon.com
Top Echelon işe alım yazılımı, güçlü başvuru takibi (ATS) ve müşteri ilişkileri (CRM) özelliklerini, kullanıcı başına aylık 67,15 ABD dolarından başlayan fiyatlarla ekipleri işe almak ve işe almak için işe alım sürecini kolaylaştırmak üzere tasarlanmış tek bir işe alım çözümünde birleştirdi. Top Ech...
WurkNow
wurknow.com
WurkNow, işletmelere seçme gücü veren Yeni Nesil Personel ve İşgücü Yönetim Platformudur. Tam entegre uçtan uca platformumuzdan yararlanabilir veya WurkNow'un modüler seçenekleriyle mevcut teknoloji yığınlarına roket yakıtı ekleyebilirler: Pazar Yeri (Yetenek Kaynak Kullanımı ve Havuz Oluşturma), Pe...
Crewsnap
crewsnap.com
CrewSnap, personel bulma operasyonlarının karmaşıklığını kolaylaştırmak ve organizasyonel verimliliği artırmak için tasarlanmış, personel bulma firmaları için özel olarak tasarlanmış son teknoloji ürünü bir yazılım platformudur. Bu hepsi bir arada çözüm, iş akışı yönetimi ve aday gönderimlerinden mü...
Longlist
longlist.io
Longlist, hızla büyüyen işe alım ve personel bulma firmaları için bir İşe Alma CRM ve ATS'dir.
TalentRecruit
talentrecruit.com
TalentRecruit, hem KOBİ'lerin hem de işletmelerin işe alım sürecini kolaylaştırmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir Başvuru Takip Sistemi (ATS) ve işe alım yazılımıdır. Sistem, işe alım görevlilerinin en iyi yetenekleri verimli bir şekilde bulmasını, işe almasını ve işe almasını sağlar. Ta...
Bilflo
bilflo.com
Bilflo, uçtan uca çözümlerden ziyade entegre çözümlere olan ihtiyacın bilincindedir. Bilflo, ön ofisinizi (ATS, CRM) arka ofis süreçleriyle (Zaman Yönetimi, Bordro, Muhasebe) arayüzleyerek mevcut iş ekosisteminize entegre olmak için açık API'lerle tasarlandı ve birden fazla yere manuel olarak veri g...