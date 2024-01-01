Alternatifler - Higharc

Snaptrude

snaptrude.com

Snaptrude, Mimarlar ve Tasarımcılar için web tabanlı bir 3D modelleme yazılımıdır (BIM). Tasarımcılar, veri ve otomasyon yardımıyla daha iyi binaları daha hızlı oluşturmak için Snaptrude'u kullanıyor. Diğer tasarım araçlarından farklı olarak Snaptrude, proje ekiplerinin birlikte tasarım yapmasına ol...