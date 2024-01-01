Higharc

Higharc

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Web Sitesi: higharc.com

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Higharc 2018 yılında kuruldu ve merkezi Durham, Kuzey Carolina'da bulunuyor. Higharc, ev tasarımı, satış ve inşaat sürecini dönüştürmeye odaklanan bir konut ev inşa teknolojisi şirketidir. Şirket, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Amerika ve Avrupa'da mimari, inşaat ve yazılım geliştirme alanlarında hepsi ev inşa sürecini modernize etmek için birlikte çalışan çeşitli uzmanlardan oluşan bir ekip çalıştırıyor. Higharc, ev alıcıları için 3D modelleme ve üretken tasarım, gerçek zamanlı maliyet tahmini ve kapsamlı bir çevrimiçi satış deneyimi kullanan kapsamlı bir ev tasarımı platformu sunmak için ev inşaatçılarıyla işbirliği yapıyor. Kullanıcı dostu arayüz, kolay özelleştirme ve anında değişiklik yapılmasına olanak tanıyarak tasarım sürecini kullanıcılar için erişilebilir ve verimli hale getirir. Higharc'ın web tabanlı platformu, inşaat sürecinin başlangıcında tek bir gerçek kaynak sağlayarak ve verileri ve güncellemeleri kuruluş genelinde sorunsuz bir şekilde aktararak ev tasarımı, satış ve inşaat iş akışını basitleştirir. İnşaatçılar, kolaylaştırılmış iş akışlarından, gelişmiş doğruluktan ve pazara daha hızlı giriş zaman çizelgelerinden yararlanır.
Kategoriler:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

Web Sitesi: higharc.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Higharc ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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