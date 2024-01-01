Alternatifler - HeyOrca
Meta Business Suite
business.facebook.com
Facebook, Messenger ve Instagram'daki tüm iş faaliyetlerinizi tek yerden yönetin.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
X Pro
pro.twitter.com
X PRO, eski adıyla TweetDeck, X (eski adıyla Twitter) hesaplarının yönetimine yönelik bir sosyal medya kontrol paneli uygulamasıdır. Başlangıçta bağımsız bir uygulama olan TweetDeck, daha sonra Twitter Inc. tarafından satın alındı ve Twitter'ın arayüzüne entegre edildi. Twitter'ın 2016 yılında k...
Buffer
buffer.com
Hedef kitlenizi oluşturun ve markanızı sosyal medyada büyütün.
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite, 2008 yılında Ryan Holmes tarafından oluşturulan bir sosyal medya yönetim platformudur. Sistemin kullanıcı arayüzü bir kontrol paneli şeklini alır ve Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ve YouTube için sosyal ağ entegrasyonlarını destekler. Merkezi Vancouver'da bulunan Hootsuite'in Tor...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Metricool
metricool.com
Dijital varlığınızı analiz edin, yönetin ve büyütün. Her şey tek bir yerde. Sosyal medya içeriğinizi planlayın, verilerinizi inceleyin ve çevrimiçi reklam kampanyalarınızı yönetin.
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social, işletmelerin ve ajansların sosyal medyadaki varlıklarını artırmalarına yardımcı olan bir sosyal medya yönetim aracıdır. Ücretsiz kaydol. Kredi kartına gerek yok.
Planable
planable.io
Planable, ajansların, serbest çalışanların ve pazarlama ekiplerinin oluşturma, işbirliği yapma, onaylama ve planlama konusunda güvendiği sosyal medya kampanyalarının komuta merkezidir.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social ile sosyal medyanın işletmenizi nasıl büyütebileceğini yeniden hayal edin. Sosyal medya yönetim araçlarımızı çalışırken görün. Bugün kendi ücretsiz denemenizi başlatın.
Loomly
loomly.com
Loomly, pazarlama ekiplerine işbirliği, yayınlama ve analiz özellikleri aracılığıyla başarılı markaları çevrimiçi ortamda büyütme konusunda güç veren Marka Başarı Platformudur.
Publer
publer.io
Facebook gönderilerinizi, Instagram gönderilerinizi, Tweetlerinizi, LinkedIn güncellemelerinizi, Pinterest pinlerinizi, Google Benim İşletmem gönderilerinizi ve YouTube videolarınızı Publer ile planlayın. Zamandan tasarruf edin, trafiği artırın, işinize odaklanın.
Simplified
simplified.com
İçerik oluşturmanıza, markanızı ölçeklendirmenize ve ekibinizle daha önce hiç olmadığı şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olan hepsi bir arada dijital tasarım platformu. Hikayenizi anlatmak için ihtiyacınız olan her şey tek bir yerde.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
RADAAR
radaar.io
Takipçilerin ilgisini çekmek, benzersiz içerik yayınlamak isteyen markalar, ajanslar ve girişimler için muhteşem bir sosyal medya yönetim platformu...
Vista Social
vistasocial.com
Hedeflerinizi aşmanıza yardımcı olacak, ustalıkla hazırlanmış sosyal medya yönetim araçları
SocialBee
socialbee.io
Daha Fazla Potansiyel Müşteri, Daha Az Çaba. Sosyal Medya Yönetim Araçları, Eğitimleri ve Ekipleri. 14 Günlük Ücretsiz Deneme, Kredi Kartına Gerek Yok. Demo Rezervasyonu Yapın.
AgoraPulse
agorapulse.com
Düzenli kalmanıza, zamandan tasarruf etmenize ve gelen kutunuzu, yayınlamanızı, raporlamanızı, izlemenizi ve ekip işbirliği araçlarınızı kolayca yönetmenize olanak tanıyan, kullanımı kolay bir Sosyal Medya Yönetim Yazılımı.
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
FeedHive
feedhive.io
Size sosyal alanda süper güçler veriyoruz ⚡. Yapay zekanın gücünü kullanarak sosyal medya katılımını ve dönüşümünü otomatikleştirin.
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire, dünya çapındaki markalar, işletmeler, ajanslar ve bireyler için güçlü bir Sosyal Medya Yönetim aracıdır. Sosyal Medya CRM, Gelişmiş analizler, gönderi planlayıcı, içerik küratörü ve daha fazlasıyla oyununuza seviye atlatın!
Social Champ
socialchamp.io
Dijital Alanı Yönetecek Bir Sosyal Medya Yönetim Aracı. Social Champ ile birden fazla sosyal hesabı yönetin, resim veya video içeren gönderiler oluşturun, gelen mesajları düzenleyin, yatırım getirisini artırın, analizleri takip edin, raporlar oluşturun, içerik oluşturma sürecini basitleştirin ve ot...
Sendible
sendible.com
Marka hikayenizi sosyal medyada yükseltin. Her platformda içeriğin başarısını planlamak, yayınlamak ve ölçmek için müşterilerinizle ve ekiplerinizle işbirliği yapın.
PromoRepublic
promorepublic.com
Yerleşik araçlarla içerik oluşturmak ve özelleştirmek, içeriği birden fazla sosyal medya sayfasına planlamak, reklamlar yayınlamak ve işletmeniz için sonuçlar almak için PromoRepublic'in sosyal medya yönetim platformunu kullanın.
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
Teknoloji insan ilişkilerini güçlendirmeli, onların yerini almamalı. Hearsay Müşteri Etkileşimi Platformu, danışmanların iş ilişkilerini özgün ve akıllı bir şekilde geliştirmelerine olanak tanır. Yalnızca Hearsay, insan müşteri deneyimini geniş ölçekte sunmak için dijital iletişimin son aşamasını pr...
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Flick
flick.social
Instagram'da büyümek için ihtiyacınız olan her şey kullanımı kolay tek bir platformda. Geçen yıl 100.000'den fazla içerik oluşturucu, pazarlamacı ve ajans, Hashtag'ler, Planlama ve Analitikler için tercih ettikleri platform olarak Flick'i kullandı.
eclincher
eclincher.com
İhtiyaç duyacağınız tek sosyal medya yönetim platformu olan eclincher'ı keşfedin! Sosyal medyanın üstesinden gelin ve sosyal medya pazarlama görevlerinizin kontrolünü ele geçirin!
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
Nuelink
nuelink.com
Aylarca sürecek sosyal içeriği dakikalar içinde planlayın! Nuelink, sosyal medyanızı planlamanıza, otomatikleştirmenize ve yönetmenize yardımcı olur ve sosyal medyanız kendi kendine çalışırken işinize odaklanmanız için size zaman kazandırır.
Statusbrew
statusbrew.com
Müşterilerle Sosyal Medyada Geniş Ölçekte Etkileşim Kurun. Statusbrew, sosyal gelen kutunuzu birleştiren, ekibinizi bir araya getiren ve otomatik iş akışları oluşturan bir sosyal medya etkileşim aracıdır. Ve dahası da var.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
Emplifi
emplifi.io
Dijital müşteri yolculuğunu optimize edin. Emplifi'nin müşteri deneyimi yazılımı ve sosyal medya yönetimi yazılımından oluşan birleşik platformu, CX açığını kapatıyor.
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
Cloud Campaign, güçlü, markalaştırılabilir, ölçeklenebilir sosyal medya yönetimi yazılımı ve işletmenizin başarısına adanmış beş yıldızlı destekle başarılı bir pazarlama ajansı oluşturmanıza yardımcı olur.
Oktopost
oktopost.com
Tüm sosyal medya faaliyetlerinizi yönetmek, izlemek ve ölçmek için B2B Sosyal Medya Yönetim Platformu. B2B pazarlama hedeflerinize ulaşın. Demo Rezervasyonu Yapın.
SOCi
meetsoci.com
SOCi, çok lokasyonlu markaların pazarlama platformudur. Ace Hardware, Sport Clips ve Anytime Fitness gibi işletmelerin her pazarlama kanalında yerel kitlelerle bağlantı kurmasını sağlıyoruz.
Reputation
reputation.com
Etkileşimler Dünyası Bir Eylem Platformu Gerektirir. İncelemelerden, beğenilerden, listelemelerden, yorumlardan ve tıklamalardan gelen geri bildirimleri rekabet avantajınıza dönüştürün.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
Conte.ai
postoplan.contenive.com
Conte.ai is an AI-powered web service offering highly efficient social media management and content creation. Conte.ai's team of creative experts crafts content strategies for businesses operating in 15+ industries. Conte.ai's proprietary content-creation system is based on the synergy of artificial...
SocialDog
social-dog.net
SocialDog is an all-In-one Twitter marketing service allowing businesses and individuals to manage their Twitter accounts smartly and efficiently. Features such as account operation management, follower management, engagement analytics and auto-tweet scheduling to help you to optimize your activity...
RecurPost
recurpost.com
RecurPost is your smart social media scheduler, that allows you to get consistently predictable results automatically. When you schedule a post, it goes to one of your content libraries, and then once it gets posted on your social accounts, it goes and sits at the end of the library ready to be post...
Sked Social
skedsocial.com
Sked Social is your #1 Instagram-first social media scheduler. Create, source, share and cross-post your best Instagram content to Facebook, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube and more in just a few clicks. * Visually plan your content weeks in advance - without limits. * Invite unlimited users to ...
Digital Air Strike
digitalairstrike.com
Digital Air Strike is the leading customer engagement technology partner helping 7,700+ businesses leverage digital and social media environments. Our technology, team, and culture contribute to the success of our clients. * Quickly improve your online reputation and digital presence with award-win...
Salesforce Marketing Cloud
salesforce.com
Salesforce Marketing Cloud is a marketing engagement platform helps marketers, businesses, and brands create and implement strategies to engage with their customers and build long-term relationships. It combines various marketing channels, like email, mobile messaging, chat apps (WhatsApp), and more...
Echobox
echobox.com
Echobox helps publishers around the world save time and increase performance with newsletter and social media automation.
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift is a multiple certified software solution with all components for professional social media marketing on enterprise level. All-in-one software enables companies to manage their marketing activities centrally and efficiently. Facelift's world-leading social media management tool with activ...
Later
later.com
Later is a social media marketing and commerce platform that helps business owners, creators, agencies, and social media teams grow their brands and businesses online. Later helps you save time and grow your business by making it easy to manage your entire social media strategy, all in one place. S...
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Brandwatch Social Media Management, previously Falcon.io, is a leading solution for social media monitoring, advertising, publishing, audience and performance analytics, and managing customer data. Brandwatch Social Media Management enables brands to explore the full potential of digital marketing a...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson is a social media management platform that equips brands with intelligence and speed to stay ahead of the curve. Through its sophisticated cross-channel insights and workflow tools, Dash Hudson enables brands to create content that entertains, engages and drives consistent business resul...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
NapoleonCat
napoleoncat.com
Müşterileri sosyal medyada etkileşime geçirin ve destekleyin. Ekiplerinizi birbirine bağlayan ve iş akışlarınızı çözen hepsi bir arada sosyal medya yönetimi platformuyla yönetin, yayınlayın, analiz edin, büyütün.
SproutLoud
sproutloud.com
Kanal Pazarlama Otomasyonu Yoluyla Tüm Dağıtılmış Pazarlama ihtiyaçlarınız için tek platform
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.