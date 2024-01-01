Heyfood

Heyfood

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Web Sitesi: heyfood.africa

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Yemeğiniz dakikalar içinde teslim edilir. Heyfood “Afrika için Kapı Taşı”nı inşa ediyor. Ancak Amerika'daki Doordash'ın aksine, ilk günden itibaren her teslimattan kâr elde ediyoruz.

Web Sitesi: heyfood.africa

Yasal Uyarı: WebCatalog, Heyfood ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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