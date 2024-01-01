Alternatifler - HEY Calendar

Kalender

termine.schule

Okullar için takvimler düzenliyoruz. - Okul yönetimi olarak takvimleri tarayıcıda, Outlook'ta, Thunderbird'de veya Android ve iOS'ta düzenleyebilirsiniz. - Tüm öğretmenler, öğrenciler ve veliler takvimi çevrimiçi olarak veya Outlook, Thunderbird ile veya Android 1 ve iOS aboneliğiyle görüntüleyebil...