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Hepsiemlak is Turkey's real estate website. You can quickly access all the rental and for sale real estate listings you are looking for through hepsiemlak.com.

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