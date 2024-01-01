Alternatifler - Help Lightning
Zoho Lens
zoho.com
Artırılmış Gerçeklik kullanarak Etkileşimli Uzaktan Yardım. Uzak konumdaki bir kullanıcının akıllı telefon kamerasına erişerek, tesis makinelerinden sunuculara kadar ekipmandaki sorunlara istediğiniz zaman doğrudan masanızdan göz atın.
Augmentir
augmentir.com
Akıllı Dijitalleştirme Operasyonel Mükemmelliği Artırıyor Augmentir'in bağlantılı çalışan çözümü, ön saf operasyon teknolojisinde tanınmış bir liderdir. Çalışanları daha hızlı işe alın, üretkenlik süresini kısaltın, hedeflenen yeniden beceri kazanma ve beceri geliştirmeyi mümkün kılın, bireysel ih...
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışan...
Ajna Lens
ajnalens.com
AjnaVidya ile Herkesin XR'de Yaratmasına, Dağıtmasına ve Büyümesine Yardımcı Oluyoruz. Birkaç dakika içinde endüstri becerilerini öğrenin. En yeni araçları ve kaynakları kullanarak XR deneyimleri oluşturun, ardından bunları AjnaVidya'da devreye alın ve dağıtın. İçeriğiniz için analizlere erişin ve s...
SimX
simxvr.com
SimX'in yazılımı, fiziksel simülasyon mankenlerinizi, her yere yansıtılabilen, özelleştirilebilir, yüksek çözünürlüklü, 3 boyutlu sanal hastayla değiştirir.
Viewabo
viewabo.com
Viewabo, destek temsilcilerinin müşterilerin bir uygulama yüklemesine gerek kalmadan müşterilerin telefon kameralarına erişerek gördüklerini görmeleri için bir bağlantı göndermesine olanak tanıyor. Viewabo, işletmelerin olayları müşterilerinin gördüğü gibi görmelerini sağlayarak, daha akıcı bir teşh...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Oculavis
oculavis.de
oculavis SHARE, makine üreticileri için müşteri desteğini bir sonraki seviyeye taşımak üzere tasarlanmıştır. Hizmet için dünyayı dolaşmayı bırakın. Son kullanıcılarınıza Artırılmış Gerçeklik aracılığıyla makine dokümantasyonu sağlayın veya müşterilerinizin bakış açısına canlı olarak bağlanın ve soru...
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz®, uzaktaki uzmanlara erişmek ve sahadaki varlıkları uzaktan teşhis etmek, değerlendirmek ve sorunlarını gidermek için akıllı gözlükler de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarla kullanılabilen, artırılmış gerçeklik tabanlı, uzaktan yönlendirme ve Dijital iş akışı sistemidir. Telepresenz, uz...
Trimble Connect
connect.trimble.com
HoloLens için Trimble Connect, şantiyedeki holografik verilerin hassas şekilde hizalanmasını sağlayarak proje koordinasyonu için karma gerçeklikten yararlanıyor ve çalışanların fiziksel ortam bağlamında üst üste yerleştirilmiş modellerini gözden geçirmelerine olanak tanıyor.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie, yapay zeka, artırılmış gerçeklik (AR) ve Geniş Dil Modeli (L.L.M.) tarafından desteklenen görsel bir uzaktan yardım aracıdır. Karmaşık teknik sorunları uzaktan çözmek için canlı videodaki AR açıklamalarını kullanarak görsel olarak yardımcı olmak ve rehberlik etmek üzere uzmanların teknisye...
XMReality
xmreality.com
XMReality, kuruluşunuz için oluşturulmuş, her zaman tamamen güvenli ve markanızla uyumlu olacak şekilde özelleştirilebilir bir uzaktan görsel yardım çözümü sunar. Artırılmış gerçeklikle geliştirilen ve kullanım kolaylığı için tasarlanan XMReality, uzaktan sorun çözmeyi her zamankinden daha hızlı hal...
SightCall
sightcall.com
SightCall, dünya çapında her kıtada iş dünyası ve müşteriler arasında canlı, uzaktan etkileşimler sağlayan, dünyanın önde gelen artırılmış gerçeklik destekli video bulut platformudur. Bağlantılı, mobil öncelikli bir dünyada, SightCall'dan yararlanan işletmeler, müşterilerinin gördüklerini görme ve o...
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, hızlı bir şekilde uzaktan görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link, müşterilerle uzaktan iletişim için profesyonel bir araçtır. Paradan ve zamandan tasarruf edin ve bilgi birikiminizi yeni nesil teknisyenlere aktarın.