Alternatifler - Hello Bar
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Elementor
elementor.com
Web Sitesi Oluşturun, Geleceğinizi Tasarlayın. Çarpıcı web siteleri oluşturmak, yönetmek ve barındırmak için vizyonunuzu Elementor ile güçlendirin! WordPress'in 1 numaralı web sitesi platformuyla A'dan Z'ye size yardımcı oluyoruz.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
Sniply
sniply.io
Sniply, dönüşümü teşvik eden tek bağlantı kısaltıcıdır. Paylaştığınız her sayfaya kolayca harekete geçirici mesajlar yerleştirerek mesajınızı her yerde görüntüleyin. Takipçilerinizi ücretsiz olarak kullanıcılara ve müşterilere dönüştürün.
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol formları ve açılır pencereleri, web sitesi ziyaretçilerinin herhangi bir işlem yapmadan ayrılmalarını engellemenize yardımcı olur. E-posta listeleri oluşturmak, geri bildirim toplamak ve yatırım getirisini artırmak için bunu kullanın.
Poptin
poptin.com
Gelişmiş web sitesi açılır pencereleri ve formları oluşturun ve birkaç dakika içinde web sitenizin dönüşüm oranını artırın. Şimdi ÜCRETSİZ kayıt olun! Kredi kartına gerek yok.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Wishpond
wishpond.com
Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch, blog yazarları, solo girişimciler, yeni başlayanlar ve işletmeler için eksiksiz bir lider geliştirme ve e-posta pazarlama hizmetidir. B2B'den B2C'ye kadar 500.000'den fazla işletme, her gün binlerce potansiyel müşteri elde etmek ve e-posta pazarlamasından elde ettikleri gelirleri artırmak...
POWR
powr.io
Hiçbir kodlama gerektirmeden 60'tan fazla profesyonel web sitesi uygulamasını ve eklentisini ücretsiz oluşturmanın kolay yolu. Daha fazla potansiyel müşteri toplayın, daha fazla dönüşüm elde edin ve zamandan tasarruf edin.
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Optinly
optinly.com
Akıllı E-posta Açılır Pencereleri oluşturun. Optinly Popup Maker'ı Kullanarak Ziyaretçilerin İlgisini Çekin ve Trafikten Para Kazanın. Ziyaretçilerinizin etkileşime geçmek isteyeceği web sitesi açılır pencereleri oluşturun. Piyasadaki en iyi potansiyel müşteri yaratma aracıyla satışları ve dönüşüml...
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar, girişimcilerin gelirlerini, e-posta kayıtlarını ve çevrimiçi satışları artırmalarına yardımcı olur. Ziyaretçileri müşterilere dönüştürmenize yardımcı olacak çok çeşitli web sitesi optimizasyon widget'larına ve açılır pencerelerine erişebileceksiniz.
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote, trafiğinizi (yalnızca birkaç tıklamayla) gelire dönüştürmek için ihtiyacınız olan her şeye (formlar, kenar çubukları, slaytlar, oyunlaştırma) sahiptir.
OptinMonster
optinmonster.com
Web Sitenizin Trafiğini Dönüştürün ve Para Kazanın Ziyaretçi kaybetmeyi bırakın! Dünyanın 1 numaralı en güçlü dönüşüm optimizasyonu araç seti ile e-posta listenizi anında büyütün, daha fazla potansiyel müşteri elde edin ve satışları artırın.
Jebbit
jebbit.com
Dönüştüren mobil deneyimleri kullanarak mobil trafiği eyleme dönüştürülebilir verilere dönüştürün.
Popupsland
popupsland.com
Popupsland is the first web-based app that enables companies to create, customize and place carbon reduction popups on their websites. By leveraging the power of Popupsland, businesses can create highly engaging and interactive carbon-offsetting popups that capture the attention of their website vis...
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io provides that same powerful, real-time social proof to websites. After an easy, 4-minute setup, site visitors can see real-time notifications of current website visitors, recent purchases, booked appointments, or any other positive engagement that can help increase buyer confidence and b...
Nextsale
nextsale.io
Nextsale is a conversion platform providing a set of tools for e-commerce owners to create Social Proof, grow Email & SMS lists, promote special offers, and reduce site abandonment with targeted on-site widgets.
Claspo
claspo.io
Claspo is a pop-up creation platform that is launched to set the new industry standards. Its comprehensive drag-and-drop interface leads you through the creation and customization of widgets and allows you to fulfill any ideas in your creatives. There are more efficient ways of customer acquisition ...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker is the perfect marketing tool that will bring a guaranteed income to your eCommerce business. Implement different popup elements of Popup Maker to have the best targeting tools for a better conversion on your site.
Qualzz
qualzz.com
What is Qualzz? Qualzz is a conversion optimization tool that turns your online traffic into sales. It is an efficient tool to Increase Online Revenue, Collect Email Signups, Generate Leads and Increase conversion rates. Qualzz allows you to design beautiful pop-ups in few clicks through drag & drop...
Picreel
picreel.com
Picreel is an advanced and easy-to-use popup builder that helps businesses convert website visitors into customers. Its advanced targeting and segmentation capabilities allow users to create custom popups, including exit and mobile popups, using the intuitive drag-and-drop popup builder. Picreel is ...
Wisepops
wisepops.com
Wisepops is the first onsite marketing platform to engage, convert and retain your website visitors. Wisepops' onsite marketing platform helps you to engage with the people who matter most: your website visitors. Wisepops offers an end-to-end platform to help all types of online brands deliver a per...
Social Proofy
socialproofy.io
Easily create social proof notifications. Widgets can help increase product sales and leads. With Social Proofy, you can easily add social proof notifications to your store, target different users, collect emails, or use chat widgets. You can solve multiple problems using a single app with widgets p...
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart is a no-code tool to increase e-commerce sales, build email lists, and engage with your visitors in just 5 minutes.
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo, web siteniz için özelleştirilmiş kazı kazan kartı kampanyaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir oyunlaştırma açılır penceresi platformudur. Hizmetimizi basitleştirmek için yalnızca "kazımalı kartlar" sunuyoruz. Peki neden web sitenizde kazı kazan kartı kullanasınız ki? Olabildiğince kolay...
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
Socital
socital.com
Socital, pazarlamacıların olası satışları yakalamasına, anonim ve terk eden ziyaretçileri müşteriye dönüştürmesine ve satışları artırmasına yardımcı olan bir e-ticaret pazarlama platformudur. Socital, veri toplama, e-posta veritabanı segmentasyonu, dönüşüm optimizasyonu, hedefleme ve kişiselleştirme...
Banatic
banatic.com
Banatic, güzel açılır pencereler tasarlamayı ve e-posta listelerinizi daha hızlı büyütmeyi kolaylaştıran bir açılır pencere oluşturucudur. kendi açılır pencerelerinizi oluşturmanız ve e-postayı favori e-posta sağlayıcınızla senkronize etmeniz için yazılım hizmeti sağlıyoruz. Özetlemek gerekirse, kay...
Ampry
ampry.com
Mevcut trafikten daha fazla potansiyel müşteri, satış ve gelir elde edin. Kodlamaya gerek kalmadan tek bir platformda kullanıcı dostu pop-up'lar, kalıcı üst ve alt çubuklar, ince bildirimler ve yerel reklam birimleriyle web sitenizin ziyaretçilerinin ilgisini çekin. Ampry, doğru ziyaretçiyle (gelişm...
Brave
getbrave.io
Brave, WordPress web sitesine sahip olan herkese, takıp ziyaretçileri dönüştürmeye başlayabileceğiniz 200'den fazla dönüşüm widget'ı sağlayan bir ziyaretçi dönüşüm motorudur. Ayrıca Gelişmiş Analytics ile potansiyel müşteri toplamak ve dönüşümleri gerçek zamanlı olarak izlemek için popüler EMS veya ...
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; hepsi daha fazla sıfır palı veriyi yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı... Daha Fazlasını Göster ty verilerini yakal...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow, e-ticarete yönelik hepsi bir arada huni oluşturucudur. Açılır pencereleri, formları, testleri, ürün önerilerini, açılış sayfalarını ve daha fazlasını oluşturun, test edin ve kişiselleştirin; kodlamaya veya geliştiriciye gerek yok. CONVERTFLOW'DAN ÖNCE: Dönüşüm huniniz, uygulamalar, ekle...
Magnews
magnews.it
Magnews, sürekli bir ölçüm ve iyileştirme döngüsü içinde Yolculuk Tasarımından geçerek, genel Strateji tanımından tekli faaliyetlere ve kampanya Yürütülmesine kadar Müşteri Yolculuğunu yönetmek ve Müşteri Değerini artırmak için tek duraklı çözümdür. Magnews, Müşterileri kazanmak, dönüştürmek, büyütm...
Personizely
personizely.net
Personizely, her web sitesi ziyaretçisinin iletişim bilgilerini toplayarak, ortalama sipariş değerini artırarak ve hedeflenen açılır pencerelerle satışları artırarak en iyi şekilde yararlanmak için kullanılan bir dönüşüm pazarlama araç setidir. Size tam tasarım özgürlüğü veren, kullanımı kolay oluşt...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk, meşgul pazarlamacılar için oluşturulmuş bir dönüşüm optimizasyon araç setidir. Satışlarınızı üç şekilde artırmanıza yardımcı olabilecek hızlı, kullanımı kolay çözümler sunar: 1. Akıllı E-Ticaret Açılır Pencereleri, listelerinizi daha hızlı oluşturmanıza, sepet terklerini azaltmanıza ve e-t...
Convertful
convertful.com
Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik, tüm pazarlamanızı tek bir kontrol panelinden otomatikleştirmenize ve kişiselleştirmenize yardımcı olabilecek, kanallar arası bir pazarlama aracıdır. Bu aracı kullanarak müşteri yolculuğunuzu ortaya çıkarabilir, sektör lideri filtreleme sistemini kullanarak kullanıcılarınızı segmentlere ay...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow, kişiselleştirilmiş testler, hesap makineleri, değerlendirmeler, yarışmalar, formlar/anketler, öneriler, anketler ve sohbet robotları oluşturmayı kolaylaştırarak potansiyel müşterileri daha iyi elde etmenize, nitelendirmenize ve onlarla etkileşime geçmenize olanak tanır. Geliştiriciye veya t...
Fomo
fomo.com
Fomo dünyanın ilk sosyal kanıt pazarlama platformudur.
Landingi
landingi.com
Veri odaklı Dijital Pazarlamacılar için Kodsuz Açılış Sayfası Platformu. Landingi, daha iyi dönüşüm oranları için dijital pazarlama varlıklarını mikro dönüşüm izlemeyle tasarlamanıza, yayınlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.
Recart
recart.com
SMS Pazarlama ile E-Ticaret Markalarını Hızla Büyütüyoruz/ Recart SMS, en iyi markalarımız için Shopify gelirinin yaklaşık %30'unu oluşturur ve tüm müşterilerimizde 36,8 kat yatırım getirisi sağlar. Biz de sizin için aynısını yapalım.
Justuno
justuno.com
Dönüştüren Kişiselleştirilmiş Web Sitesi Deneyimleri Yaratın. Her temas noktasında 1:1 yerinde mesajlaşma ile daha fazla web sitesi trafiğini müşterilere dönüştürün. Satışları artırmanın, maliyetleri düşürmenin ve hedeflerinize ulaşmanın en hızlı yolu.
Delivra
delivra.com
Meşgul pazarlamacılar için tasarlanan Delivra, e-posta ve SMS pazarlamasına yönelik basit çözümlerle hedef kitlenizi büyütecek.
Proof Pulse
useproof.com
Proof, dönüşümleri artırmak amacıyla web sitenizi her ziyaretçi için kolayca kişiselleştirmenize olanak tanır. B2B şirketinizin potansiyel müşterileri, demoları ve satışları artırmak için Proof'u nasıl kullandığını öğrenin.