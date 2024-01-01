Helcim, işletmelerin kredi kartlarını kolaylıkla kabul etmesini sağlayan bir ödeme şirketidir. Helcim, kaydolmayı kolaylaştırarak, daha akıllı ödeme araçları sunarak ve ödeme almayı daha uygun hale getirerek daha iyi bir ödeme hizmeti sunmaya odaklanıyor. Ödeme almanın işinizin merkezinde olduğunu biliyoruz, bu nedenle yolun her adımında daha iyi bir kredi kartı işlem deneyimi sunmaya kararlıyız. Birkaç dakika içinde Helcim hesabına kaydolabilirsiniz. Karmaşık evrak işleri ve kolay çevrimiçi onay olmadan hemen başlayabilirsiniz. Helcim hesabınız, müşterilerinizden şahsen, çevrimiçi, uygulama içi, telefonla, faturayla ve daha fazlasıyla ödeme kabul etmenize olanak tanır; biz de tüm bu esnekliği hiçbir ekstra ücret ödemeden sunmaktan gurur duyuyoruz.

Web Sitesi: helcim.com

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