Helcim

Helcim

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Web Sitesi: helcim.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Helcim, işletmelerin kredi kartlarını kolaylıkla kabul etmesini sağlayan bir ödeme şirketidir. Helcim, kaydolmayı kolaylaştırarak, daha akıllı ödeme araçları sunarak ve ödeme almayı daha uygun hale getirerek daha iyi bir ödeme hizmeti sunmaya odaklanıyor. Ödeme almanın işinizin merkezinde olduğunu biliyoruz, bu nedenle yolun her adımında daha iyi bir kredi kartı işlem deneyimi sunmaya kararlıyız. Birkaç dakika içinde Helcim hesabına kaydolabilirsiniz. Karmaşık evrak işleri ve kolay çevrimiçi onay olmadan hemen başlayabilirsiniz. Helcim hesabınız, müşterilerinizden şahsen, çevrimiçi, uygulama içi, telefonla, faturayla ve daha fazlasıyla ödeme kabul etmenize olanak tanır; biz de tüm bu esnekliği hiçbir ekstra ücret ödemeden sunmaktan gurur duyuyoruz.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: helcim.com

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PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

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Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

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Thryv

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