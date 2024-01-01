Alternatifler - HeartMath
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
Sektörde tanınan sertifikalarla uzmanlar tarafından verilen çevrimiçi UX tasarım kursları
Hone
honehq.com
Takımınızın becerilerini yükseltin. Hone, sınıfının en iyisi canlı öğrenme deneyimlerini davranış değişikliği platformuyla birleştiren ölçeklenebilir yönetici eğitimi sunuyor.
Project Management Institute
pmi.org
Küresel çapta tanınan standartlarımız, sertifikalarımız, kaynaklarımız, araçlarımız, akademik araştırmalarımız, yayınlarımız, mesleki gelişim kurslarımız ve ağ oluşturma fırsatları aracılığıyla kariyerleri ilerletir, organizasyonel başarıyı geliştirir ve proje yönetimi mesleğini daha da olgunlaştırı...
SHRM
shrm.org
İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği olan SHRM, işverenlerin ve çalışanların birlikte başarılı olduğu daha iyi işyerleri yaratır. Çalışan her şeyin, çalışanların ve işyerinin sesi olan SHRM, günümüzün gelişen işyerlerini etkileyen konularda önde gelen uzman, toplantı düzenleyen ve düşünce lideridir. 16...
TalentPulse
talentpulse.net
Retensa'nın eksiksiz yetenek analitiği çözümleri paketiyle Teşhis Edin, Tahmin Edin ve Devri Önleyin.
The Forem
theforem.co
CANLI KOHORT EĞİTİMİ İÇİN ÖLÇEKLENEBİLİR ALTYAPI Forem'in kullanımı kolay platformu, öğrenme ve geliştirme liderlerinin aynı anda 10-10.000'den fazla çalışanı eğitmesine olanak tanır.
Talaera
talaera.com
Küresel ekipler için iş İngilizcesi eğitimi. Uluslararası iş yeriniz için kişiselleştirilmiş ve isteğe bağlı öğrenme çözümleriyle Talaera, farklı kanallar, saat dilimleri ve kültürler genelinde hızlı tempolu ortamlarda iletişim kuran profesyoneller için eğitim sunar. Ekiplerinizin iş iletişimi becer...
Learnexus
learnexus.com
Sürekli iyileştirme kurumsal eğitimi, yalın altı sigma eğitim programları ve çevik koçluk için çevrimiçi çözümler sunuyoruz.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ, mükemmel insan becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim kaynakları yayıncısıdır. Şirket, kağıt üzerinde ve çevrimiçi değerlendirmeler, deneyimsel oyunlar, simülasyonlar ve tekrarlanabilir eğitim programlarını içeren çok çeşitli araştırmaya dayalı ürünler sunmaktadır.
DeGarmo
degarmo.com
DeGarmo Group, müşterilerin gelir artışını, üretkenliği ve iş gücü istikrarını en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için yenilikçi yetenek değerlendirme ve geliştirme çözümleri geliştirir ve dağıtır.
StarAgile
staragile.com
2016 yılında kurulan StarAgile, Eğitim ve Danışmanlık alanında lider bir dev haline geldi ve dünya çapındaki öğrencilere ve profesyonellere birinci sınıf, birinci sınıf çevrimiçi eğitim sunarak yardımcı oldu. Sürekli değişen teknolojik gelişmelerde sektörün ihtiyaçlarına cevap vermeye ve tüm ihtiyaç...
Pryor Learning
pryor.com
40 yılı aşkın bir süredir öğrenme sektöründe lider olan Pryor, kapsamlı, uygun fiyatlı ve kullanışlı iş, uyumluluk ve güvenlik eğitimleri sunarak 11 milyondan fazla kişinin kariyer hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.
Cognician
cognician.com
Cognician, 30 gün veya daha kısa sürede ölçülebilir değişiklik sağlayan ölçeklenebilir, kişiselleştirilmiş, veri odaklı dijital deneyimler yoluyla çalışanların davranış değişikliğini etkinleştirir. Bu sinir bilimi temelli yaklaşım eyleme, takip etmeye, düşünmeye ve sosyal etkileşime dayanmaktadır. C...
Lingo Live
lingolive.com
Lingo Live'ın kişiselleştirilmiş iletişim koçluğu programıyla, tüm ekibinizi şirketinizin en iddialı hedeflerine güvenle katkıda bulunma ve bu hedeflere ulaşma konusunda güçlendirebilirsiniz.
LEADx
leadx.org
LEADx ile Y kuşağı yöneticilerini eski liderlere dönüştürün! LEADx yöneticilerinizin fiilen kullandığı liderlik eğitimidir. Platform, liderlik davranışlarını, çalışan katılımını ve üretkenliği ölçülebilir şekilde iyileştirmek için davranış bilimi, yapay zeka ve uzman içeriğini birleştiriyor.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq, çalışanlarınızı kişisel ve profesyonel olarak yetiştirmeye yönelik ekip tabanlı bir liderlik geliştirme platformudur. Uygun ölçekte uygun fiyatlı, ancak yine de kurumsal ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş, ilgi çekici ve tutarlı bir sistem sağlıyoruz.
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
SuccessCOACHING
successcoaching.co
Sizinki gibi CSM'lere ve Müşteri Başarısı ekiplerine, yalnızca Müşteri Başarısını artıran en iyi uygulamaları bilmekle kalmayıp, aynı zamanda Müşteri Başarısı profesyonellerinin müşterileriyle çalışırken karşılaştıkları gerçek, günlük zorlukları çözmek için bunları nasıl uygulayacaklarını da bilmele...
EchoSpan
echospan.com
EchoSpan: 360 Derece Geri Bildirim Şirketi