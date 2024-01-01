Alternatifler - Heartland
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim M...
Appetize.io
appetize.io
Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.
Yoco
yoco.com
SA'nın favori kart makinelerindeki tüm önemli kartları kabul edin. Mobil ve dokunma özellikli. ... Yoco Link'i kullanarak dijital faturalar oluşturup göndererek ürünlerinizi çevrimiçi satın.
Kyte
kyteapp.com
Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Bedava alın!
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.
Lightspeed
lightspeedhq.com
2005'ten bu yana perakendeciler ve restoran sahipleri için kullanımı kolay POS çözümleri sağlıyoruz. Lightspeed'in satış noktasıyla işinizi bugün hızla yükseltin.
Clover
clover.com
POS sistemlerimiz ve kredi kartı işlemlerimiz, ödemeleri kabul etmenize ve işinizi yürütmenize olanak tanır.
MOKA POS
mokapos.com
Daha Büyük Ekran İşi Daha Sorunsuz Çalışır Moka Ultra ve Ultra+ ile tanışın. İş operasyonlarının konforu ve kolaylığı için en gelişmiş kasiyer ekipmanı.
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro, hepsi bir arada bir restoran yönetim sistemidir. Gelişmiş özellikler. Sezgisel platform. Satışları artırın, konukları memnun edin, zamandan ve paradan tasarruf edin. Daha fazla bilgi edin!
ERPLY
erply.com
Erply çevrimiçi satış noktası ve perakende yazılım sistemleri sunmaktadır. Erply'nin bulut tabanlı POS çözümleriyle daha iyi bir müşteri deneyimi sunmaya bugün başlayın!
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
Modisoft
modisoft.com
Tüm iş süreçlerinizin kontrolünü elinize alın. Güvenli, Bulut Tabanlı ve Çevrimdışı POS arka ofis yazılımı iş yönetimi.
OpenWrench
useopenwrench.com
OpenWrench, işletmenizin tesislerinin bakımını her zamankinden daha basit ve daha şeffaf hale getirir. Telefonunuzdan ayrılmadan iş emirleri oluşturun ve gönderin, devam eden işlerin en son durumunu takip edin ve ödeme için faturaları onaylayın. Sorunun fotoğraflarını çekin veya bunları film rulon...
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS'la tanışın. Doğrudan WooCommerce mağazanızla senkronize ederek çevrimiçi mağazanızın gücünü fiziksel mağazanıza getiriyoruz.
PosBytz
posbytz.com
Hepsi Bir Arada Bulut Tabanlı Restoran ve Perakende Yönetim Yazılımınız Hepsi bir arada bulut tabanlı restoran ve perakende yönetimi yazılımımız, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için mükemmel çözümdür. Kullanımı kolay arayüzümüz sayesinde restoran veya perakende işletmenizi istediğiniz zaman, i...
SpotOn
spoton.com
SpotOn'un satış noktası sistemleri ve ödeme işleme yazılımı, sizin çalışma şeklinize göre çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ve gerçekten önemseyen insanlar tarafından 7/24/365 destekleniyorsunuz.
EasyStore
easystore.co
Her ölçekteki marka, EasyStore ile işlerini mağazada ve çevrimiçi ortamda büyütüyor.
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
RepairDesk
repairdesk.co
Hepsi Bir Arada Tamirhane Yönetim Yazılımı Onarım İşinizi yönetmek ve büyütmek için 1 Numaralı Bulut Tabanlı Satış Noktası Tamir Atölyesi Yazılımı
Simply POS
simplypos.com
1'den 101'e kadar mağaza lokasyonuna sahip işletmeler için yapay zeka destekli satış noktası, e-ticaret ve perakende mağaza otomasyon platformu
Paymash
paymash.com
İşletmenizi tek bir merkezi platformdan yönetin. Mağazanızda, çevrimiçi olarak satışa başlayın veya fatura oluşturup gönderin.
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS, kolay ve güçlü bir perakende/restoran satış noktası yazılımıdır. Bir perakende/restoran POS yazılımı, envanter yönetimi, müşteri sadakati ve muhasebe dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sağlar.
POSApt
posapt.au
POSApt, konaklama ve perakende sektörlerine yönelik bir satış noktası (POS) yazılım çözümüdür. Avustralya'nın her yerinde mevcut olan POSApt, Avustralya'daki en iyi POS sistemi sağlayıcılarından biridir.
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...
Selldone
selldone.com
E-ticaret platformu ortamında öncü bir güç olan Selldone'un genel merkezi, yenilikçi anlayışını yansıtan canlı bir teknoloji merkezinde yer almaktadır. Çevrimiçi iş operasyonlarını kolaylaştırma misyonuyla kurulan Selldone, erişim alanını ve etkisini hızla genişletti. Uzmanlardan oluşan özel bir eki...
SULTS
sults.com.br
SULTS, iletişimi yönetmek, çalışanlarınızın katılımını sağlamak, işinizin kalitesini sağlamak, üretkenliği artırmak ve tüm günlük faaliyetleri yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir.
Inverge
invergehq.com
Inverge, markaların, perakendecilerin ve stoksuz satış yapanların envanteri, toptan satış ilişkilerini, satışları ve sipariş karşılama işlemlerini tek bir güçlü platform üzerinden yönetmesine olanak tanıyan uçtan uca bir perakende yönetim yazılımıdır. İşletmenizin potansiyeline ulaşmak, büyümenize y...
NCR Voyix
ncrvoyix.com
NCR Advanced Store, herhangi bir perakendecinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde özelleştirilebilen ve satış noktasının çok ötesine geçen bir çok yönlü ticaret çözümleri paketini kapsar. En iyi müşterilerinizi ödüllendirmek ve daha fazlası için geri gelmelerini sağlamak için teklif ve sadakat yöne...
Retail Report
retailreport.com
Retail Report, varlıklarınızı yönetme şeklinizde devrim yaratan, zengin özelliklere sahip bir alışveriş merkezi yönetimi ve perakende analitiği yazılım çözümüdür. Yenilikçi özelliklerimiz, günümüzün rekabetçi ortamında kârlı bir büyüme sağlayarak perakende sektörünün benzersiz zorluklarına çözüm bul...