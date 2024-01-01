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HealthMap, bulaşıcı hastalıkların mevcut küresel durumuna ilişkin birleşik ve kapsamlı bir görünüm elde etmek için farklı veri kaynaklarını bir araya getiriyor.

Web Sitesi: healthmap.org

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