HeadSpin, bulutta barındırılan ve şirket içi küresel cihaz altyapısını, test otomasyonunu ve mobil, web, ses ve video için makine öğrenimi odaklı performans ve deneyim analitiği kalitesini birleştiren dünyanın ilk Dijital Deneyim Yapay Zeka Platformudur. HeadSpin, geliştirme yaşam döngüsü boyunca dağıtım kanallarında en iyi dijital deneyimleri sağlamak için mühendislik, kalite kontrol, operasyon ve ürün ekiplerine güç verir. Daha fazla bilgiyi www.HeadSpin.io adresinde bulabilirsiniz. Küresel Cihaz Altyapısı Dünya çapında gerçek taşıyıcı ve WiFi ağları üzerinde yüzlerce lokasyonda binlerce cihazla uçtan uca test ve izleme yapılmasına olanak tanır. SDK'ya gerek yok. Test Otomasyonu ve API'ler CI/CD iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre olur ve yayın öncesi ve sonrası işlevsellik ve performans testlerine olanak tanır. Tüm test çerçeveleri için destek. Performans, QoE ve Makine Öğrenimi Sorunları otomatik olarak ortaya çıkarır ve ses/video QoE'nin ölçülmesinden kod ve paket görünürlüğüne kadar yığının tüm katmanlarında altta yatan temel nedenlere işaret eder. Eylemlere Yönelik Bilgiler Planlama ve geliştirmeden sorun giderme ve operasyonlara kadar dijital deneyim yaşam döngüsü boyunca regresyon ve toplama öngörüleri sunar. Trendler, uyarılar ve analizler.

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