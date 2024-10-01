Alternatifler - Hatchways
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank, işletmelerin yazılım geliştiricilerini beceriye göre değerlendirmesine yardımcı olan bir geliştirici becerileri platformudur. ABD'nin önde gelen 8 ticari bankasından 5'i de dahil olmak üzere tüm sektörlerden 3000'den fazla müşteri, dünya çapındaki teknik yetenekleri değerlendirmek ve işe...
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments piyasadaki en gelişmiş kodlama değerlendirme platformudur. 1000'den fazla beceriye ve 40'tan fazla programlama diline yayılmış 22.000'den fazla sorudan oluşan kodlama sorusu kitaplığıyla HackerEarth Assessments, teknoloji işe alım uzmanlarına ve işe alım yöneticilerine şimdiy...
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
CoderPad
coderpad.io
Adayın sürekli sıkışıp kalması nedeniyle tuhaflaşan bir röportajda hiç bulundunuz mu? Bu her zaman olur: Bir programcıya bir röportaj problemi verilir ve bunu telefonda düz metin editöründe veya beyaz tahtada çözmesi için bir saat verilir. Bunu biraz araştırıp tamamen makul bir çözüm yazıyorlar. Te...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal (eski adıyla CodeFights), misyonu teknik yetenekleri keşfetmek, geliştirmek ve teşvik etmek olan Amerikan şirketi BrainFights, Inc. tarafından işletilen, beceriye dayalı bir değerlendirme platformudur. 2014 yılında kurulan ve merkezi San Francisco'da bulunan CodeSignal, hem eğitim hem de ...
Codility
codility.com
Codility, güçlü mühendislik ekipleri oluşturmak için beceriye dayalı değerlendirmeleri kullanan küresel işletmelerin 1 numaralı ortağıdır. Teknik değerlendirme ve görüşme platformumuz kanıta dayalı işe alım kararları vermenize, önyargıyı azaltmanıza, mühendislik zamanından tasarruf etmenize ve bugün...
TestGorilla
testgorilla.com
İşe alıyor musun? Yetenek değerlendirmeleri ile en iyi adayları tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? TestGorilla, iş başvurusunda bulunanların becerilerini değerlendirmek ve daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı vermek için size en iyi araçları sunar. Beceri testleri kitaplığımız, en iyi aday...
Karat
karat.com
Karat, teknik işe alımlarının kalitesini, verimliliğini ve eşitliğini artırmak isteyen kuruluşlar için uçtan uca tek ortaktır. Yenilikçi bir insan + teknoloji yaklaşımına öncülük eden Karat, olağanüstü teknik görüşmeler, sektör lideri aday özellikleri, rakipsiz işe alım verileri ve güvenle işe alım...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
TestDome
testdome.com
TestDome, yöneticilerin en iyi adayı daha hızlı işe almalarına yardımcı olan iş becerisi testleri sunar. Programlama, muhasebe, müşteri hizmetleri, proje yönetimi ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlere yönelik testler sunuyoruz. - 1000'den fazla Sorumuz gerçek dünyadaki problem çözmeyi test...
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter tarafından sunulan VidInterviewing, dünyanın en gelişmiş video röportaj platformudur. Sistemimiz, her türlü işe alım senaryosunu karşılayacak şekilde özelleştirilebilen, önceden kaydedilmiş ve canlı video görüşmeler sunar ve her büyüklükteki şirketin daha kaliteli başvuru sahiplerini daha...
Triplebyte
triplebyte.com
Özgeçmişler gerçek teknik becerilerin güvenilmez göstergeleridir. Teknoloji ekranlarında zaman kaybetmeden önce yetenekli başvuru sahiplerini belirlemek için Triplebyte'ın veri destekli değerlendirmesini kullanın. Screen, başvuranların gerçek teknik becerilerini ölçmek için Triplebyte'ın standartlaş...
Skillspace
skillspace.ai
Dphi'nin Skillspace.ai, hızlı büyüyen şirketlerin birinci sınıf deneyimli ve yeni üniversite mezunu mühendisleri ve veri bilimcilerini işe almasına yardımcı olmak için iş başındaki becerilere yönelik değerlendirmeleri otomatikleştirir. Platform özellikleri arasında kodlama ve yapay zeka zorlukları, ...
Jobma
jobma.com
Jobma, dünya çapındaki şirketlerin güvendiği bir yapay zeka video görüşme platformudur. Önceden kaydedilmiş tek yönlü video görüşmesi, otomatik görüşme planlama, teknik işe alım için kodlama değerlendirmeleri ve daha fazlasını içeren bir dizi sanal görüşme aracı sunar. Otomatik puanlama, gözetmenlik...
The Hire Talent
wimbushassessments.biz
Sizin için pratik olarak işe alım yapan bir başvuru sahibi takip sistemi mi arıyorsunuz? Daha fazla başvuru sahibini ücretsiz olarak bir araya getiren, tamamen özelleştirilmiş iş akışları ve aday yönetimi sunan ve aynı zamanda işe alım öncesi testlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir başvu...
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview, geliştiricilerle çevrimiçi işbirliğine dayalı bir kod düzenleyicide röportaj yapmanıza olanak tanır. CodeInterview ile şunları yapabilirsiniz: - Anında etki yaratabilecek geliştiricileri işe alın - CodeInterview, teknik beceriyle ilgili her türlü soruyu ortadan kaldırır, böylece en yü...
InterviewVector
interviewvector.com
Bir dizi ürün ve hizmet sunarak şirketlerin doğru yetenekleri mümkün olan en kısa sürede işe almalarına yardımcı oluyoruz. Amiral gemisi ürünümüz, şirket adına teknik görüşmeler gerçekleştirdiğimiz Hizmet Olarak Görüşme'dir. Şu ana kadar Ön Uç, Arka Uç, Uygulama geliştirici, QA, Analytics, Ürün Yöne...
Canditech
canditech.io
Canditech, İK profesyonellerine ve işe alım yöneticilerine, çeşitli soru türlerini içeren iş simülasyonu değerlendirmelerini kullanarak hem teknik hem de sosyal becerileri objektif olarak değerlendirme yetkisi verir: Kodlama, SQL, Excel, Açık metin ve e-posta iletişimi, sunum, video ve daha fazlası.
Toggl Hire
toggl.com
Beceriye dayalı işe alım. Doğru yetenek. Daha iyi takımlar. Toggl Hire olarak becerilere inanıyoruz. Şu önemli soruları yanıtlamanıza yardımcı olarak iş için doğru kişiyi işe almanıza yardımcı oluyoruz: "Bu kişinin becerileri iş için en iyisi mi?
CodeScreen
codescreen.com
Gerçekçi ve eş zamanlı olmayan değerlendirmelerle en iyi geliştiricileri belirleyin. CodeScreen nedir? CodeScreen teknik bir değerlendirme platformudur. CodeScreen hangi sorunu çözer? İşe alım sürecinde, bir adayın teknik beceri düzeyini CV'sine, eğitim geçmişine veya 30 dakikalık bir görüşmeye göre...
SkillRobo
skillrobo.com
SkillRobo, adayları belirli becerilere göre taramak ve onları işe almak için özelleştirilmiş testler oluşturmanıza olanak tanıyan bir İstihdam Öncesi Test ve Çevrimiçi Değerlendirme Yazılımıdır. Etkilidir, özelleştirilmesi kolaydır ve zaman kazandırır.
Geektastic
geektastic.com
İşe alım süresini %50 oranında azaltma konusunda dünyanın en hızlı büyüyen işletmelerinin güvendiği teknik değerlendirme sürecinizi 24 saat içinde gerçekleştirerek size en iyi geliştiricileri hızlı bir şekilde belirlemeniz için bilgi sağlıyoruz. Diğer değerlendirme platformlarından farklı olarak Gee...
Sphere Engine
sphere-engine.com
Sphere Engine, teknik liderlerin uygun maliyetli, modern ve ölçeklenebilir kodlama değerlendirme çözümleri ve çevrimiçi yazılım geliştirme ortamları oluşturmasına olanak tanıyan "kutudan çıktığı gibi" yazılım bileşenleri sunar. Diğer satıcıların aksine, size makul bir fiyata büyük ölçeklendirme yapm...
CodeSubmit
codesubmit.io
Eve Götürebileceğiniz Kodlama Zorluklarıyla Daha İyi İşe Alma Kararları Verin CodeSubmit ile, zeka oyunları yerine gerçek görevleri kullanarak mükemmel adayları belirlersiniz. Teknoloji işe alım iş akışınızı kolaylaştırın ve iş için doğru kişiyi işe alın.
DevSkills
devskills.co
DevSkills, pratik geliştirici değerlendirmesi için araçlar sağlayan bir kodlama testi platformudur. Adaylarınızı gerçek dünyadaki GitHub tarafından barındırılan kodlama testleri kitaplığımızla değerlendirin, özelleştirilmiş bir kodlama testi talep edin veya kendinizinkini yükleyin. Adaylarınızın tek...
LuGo-Test
lugo-test.com
LuGo-Test, şirketinizin işe alım ve seçme sürecini optimize etmek için kodlama ve teknik beceri testi hizmetleri sunar. Hizmetimiz ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarının kullanılmasına karşı koruma sağlar. Özellikler: 1. Çevrimiçi Kodlama Yarışmaları - adayların kodu nasıl yazdığını, derlediğini ve...
Coensio
coens.io
Ön değerlendirme platformu, beceriye dayalı değerlendirmelerle veriye dayalı kararlara yardımcı olur. Coensio basit, hızlı ve kullanımı kolaydır. Kodlama gibi işle ilgili becerileri ölçebilir ve adayın iş için ne kadar uygun olduğu konusunda size daha hızlı bir fikir verebilirsiniz. Şirketlerin %80'...
Alooba
alooba.com
Alooba bir veri becerileri değerlendirme platformudur. Büyük ve küçük şirketler, adaylarının ve ekiplerinin veri becerilerini kolay, adil ve otomatik olarak değerlendirmek için Alooba'ya güveniyor. Aralarından seçim yapabileceğiniz 50'den fazla farklı teknik veri becerisi ve sosyal beceri kapsamında...
Codeaid
codeaid.io
Codeaid, işe alım görevlilerinin ve şirketlerin en iyi yazılım geliştiricilerini iş başındaki becerilerini gösteren sağlam, günlük projelerle test ederek işe almalarına yardımcı olur. Bu platform, piyasadaki en otomatik test puanlama sistemine ve en uzun test süresine sahipken, yalnızca belirli dill...