Alternatifler - Hatchways

CoderPad

coderpad.io

Adayın sürekli sıkışıp kalması nedeniyle tuhaflaşan bir röportajda hiç bulundunuz mu? Bu her zaman olur: Bir programcıya bir röportaj problemi verilir ve bunu telefonda düz metin editöründe veya beyaz tahtada çözmesi için bir saat verilir. Bunu biraz araştırıp tamamen makul bir çözüm yazıyorlar. Te...