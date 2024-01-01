Harvey, hukuk sektörü için özel olarak tasarlanmış ve seçkin hukuk firmalarına özel araçlar sağlayan bir yapay zeka platformudur. Harvey, karmaşık hukuki görevler üzerinde eğitilmiş büyük dil modellerinden yararlanıyor, ardından bunları alan uzmanlığıyla ince ayar yaparak tüm uygulama alanlarında, yetki alanlarında ve hukuk sistemlerinde yüksek riskli hukuki zorlukların üstesinden gelmesini sağlıyor. Platform, araştırma ve belge analizi de dahil olmak üzere çeşitli yasal iş akışlarını zenginleştirecek bir dizi ürün sunuyor. Harvey ile kullanıcılar, doğal dil kullanarak farklı türdeki yasal belgeleri oluşturmanın, analiz etmenin, karşılaştırmanın ve sorgulamanın yanı sıra, güvenilir yasa ve düzenlemelere dayalı karmaşık araştırma sorularını yanıtlayabilir. Harvey aynı zamanda avukatlara firmalarının üretkenliği konusunda benzeri görülmemiş bir görünürlük sağlayan ve avukat, müvekkil meselesi, uygulama alanı vb. tarafından platformda oluşturulan işleri takip etmelerine olanak tanıyan bir yönetim özelliği de sunuyor. Bu özellik, kullanım ve veri kaynağı üzerinde ayrıntılı kontrol sağlar. Harvey güvenliğe öncelik veriyor, Microsoft Azure'daki dağıtımıyla sektördeki yüksek standartları uygulayarak firmanın verilerinin her zaman güvende olmasını sağlıyor. Ayrıca kapsamlı güvenlik akreditasyonları sağlar ve üst düzey güvenlik uzmanları tarafından tavsiye edilir.

Web Sitesi: harvey.ai

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