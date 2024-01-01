Happyml, görevleri sizin yerinize tamamlamak üzere yazılım uygulamalarınızı zahmetsizce kontrol etmek için basit sesli veya yazılı komutları kullanmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka asistanıdır. Ne kadar çok yazılım uygulaması bağlarsanız yapay zeka asistanınız o kadar güçlü olur. HappyML, çeşitli dosyalar ve web siteleri üzerinde eğitilmiş yapay zeka sohbet robotlarını yalnızca 5 dakika içinde başlatmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Bu sohbet robotları, ileri düzey konuşma yetenekleri sağlayan gelişmiş yapay zeka dil modelleri kullanılarak oluşturulmuştur. HappyML ile API'leri, dosyaları ve web sitelerini kolayca bağlayabilir ve sohbet robotlarını Slack, Shopify, messengers ve web siteleri gibi platformlara dağıtabilirsiniz. Araç, kodlamaya veya karmaşık kurulumlara gerek kalmadan kusursuz bir deneyim sunar. HappyML'e katılmak ücretsizdir ve kredi kartı gerektirmez. Başlamak için Google hesabınızla kaydolmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız yeterlidir.

Web Sitesi: happyml.com

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