happyml

happyml

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Web Sitesi: happyml.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde happyml çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Happyml, görevleri sizin yerinize tamamlamak üzere yazılım uygulamalarınızı zahmetsizce kontrol etmek için basit sesli veya yazılı komutları kullanmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka asistanıdır. Ne kadar çok yazılım uygulaması bağlarsanız yapay zeka asistanınız o kadar güçlü olur. HappyML, çeşitli dosyalar ve web siteleri üzerinde eğitilmiş yapay zeka sohbet robotlarını yalnızca 5 dakika içinde başlatmanıza olanak tanıyan bir yapay zeka aracıdır. Bu sohbet robotları, ileri düzey konuşma yetenekleri sağlayan gelişmiş yapay zeka dil modelleri kullanılarak oluşturulmuştur. HappyML ile API'leri, dosyaları ve web sitelerini kolayca bağlayabilir ve sohbet robotlarını Slack, Shopify, messengers ve web siteleri gibi platformlara dağıtabilirsiniz. Araç, kodlamaya veya karmaşık kurulumlara gerek kalmadan kusursuz bir deneyim sunar. HappyML'e katılmak ücretsizdir ve kredi kartı gerektirmez. Başlamak için Google hesabınızla kaydolmanız veya yeni bir hesap oluşturmanız yeterlidir.
Kategoriler:
Productivity
Chatbot Yazılımı

Web Sitesi: happyml.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, happyml ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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