Happay

Happay

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: happay.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Happay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Happay, Kurumsal Seyahat, Gider ve Ödeme Yönetimi için türünün ilk örneği, hepsi bir arada Entegre Çözümdür. Dünya çapında ve farklı sektörlerde 7000'den fazla müşterisiyle Happay, karmaşık finans kullanım durumlarını hassasiyetle çözüyor. Kullanıma hazır özelliklerimizle Seyahat, Masraf ve Ödeme yolculuğunun tamamını mutluluk haline getiriyoruz. Seyahat 1. MakeMyTrip, Thomas Cook vb. dahil olmak üzere önde gelen TMC'lerle kusursuz entegrasyon. 2. Uygulama içi rezervasyon deneyimi, koltuk ve yemek seçeneklerini seçme ve bilet onaylama işlemlerini Happay'de yapın. 3. Yapay zeka, en düşük ücret seçeneğinin sergilenmesine ve seçilmesine yardımcı olarak binlerce dolar tasarruf sağlar. 4. "Ücret Dondurma", biletin kilitlenmesine ve onay gecikmeleri nedeniyle fiyat artışlarının önlenmesine yardımcı olur. 5. Kolayca ayarlanabilen politikalar ve rezervasyon sırasında otomatik %100 politika uyumu. 6. Şeffaf Tek Tıklamayla Onay Süreci Giderleri 1. Harcamaların Doğrudan Harcama Kaynağından Otomatik Olarak Yakalanması (E-postalar, Seyahat Taksileri, SMS, Kredi Kartı Ekstreleri) 2. Gider raporlarını otomatik olarak tarayan ve giriş yapan benzersiz OCR Akıllı Tarama manuel müdahale 3. Otomatik Politika Kontrolleri ve İhlal bildirimleri 4. Karmaşık iş kullanım durumları için kurulumu kolay onay iş akışları ve sapmalar 5. Uçtan uca GST veri toplama, raporlama ve mutabakat Ödemeler Kurumsal Kartlarımız, tüm Kurumsal Ödeme sorunları. Her büyüklükteki müşteri tarafından sevilen, tüm Çalışan Giderleri için Tek Bir Birleşik Kart sunuyoruz. Gerçek zamanlı mutabakat ve şeffaf gider yönetimi ile Dijital Harcama Dijital Küçük Nakit Dağıtımı ve Yönetimi Ve tüm bu şaşırtıcı özellikleri, sağlam bir şekilde oluşturulmuş Analitiklerimizle birleştiriyoruz. Tek bir tıklamayla seyahat rezervasyonlarınız, planlı ve plansız seyahatleriniz, politika ihlalleriniz, en çok harcama yapanlar ve daha fazlası hakkında gerçek zamanlı, ayrıntılı verilere ulaşın. Birinci sınıf markalar ve pazar liderleri de dahil olmak üzere 7000'den fazla müşterinin güvendiği Happay, Entegre Seyahat, Gider ve Ödeme Çözümü için doğru seçimdir. Demo rezervasyonu yapmak için https://www.happay.com/schedule-product-demo.html adresini ziyaret edin.
Kategoriler:
Business
Gider Yönetimi Yazılımı

Web Sitesi: happay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Happay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

WegoPro

WegoPro

wegopro.com

ITILITE

ITILITE

itilite.com

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

TrackEx

TrackEx

trackex.com

Pemo

Pemo

pemo.io

Spenmo

Spenmo

spenmo.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

AviaGuru

AviaGuru

aviaguru.com

Tribal Credit

Tribal Credit

tribal.credit

Kodo card

Kodo card

kodo.com

Groupize

Groupize

groupize.com

ExpenseWire

ExpenseWire

expensewire.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası