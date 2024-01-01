Hairgen.ai, FUE/FUT saç ekimi ameliyatlarının sonuçlarını tahmin etme sürecinde devrim yaratmayı amaçlayan yapay zeka destekli bir araçtır. Kullanıcılar bir fotoğraf yükleyebiliyor ve araç, karar vermelerine yardımcı olmak için ameliyat sonrası görünümlerinin fotogerçekçi bir önizlemesini oluşturacak. Bu, klinikler için daha fazla dönüşümle sonuçlanabilir, web sitesi trafiğini artırabilir ve en son teknolojiyi kullanmanın prestijini artırabilir. Araç, kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmıştır; kullanıcılar sadece hastanın fotoğrafını yüklüyor, saç ekilen genel alanı çiziyor ve 30 saniyeden kısa bir sürede fotogerçekçi bir görüntüye sahip oluyor. Araç aynı zamanda hastanın tercihlerine göre ayarlanabilen renk, saç çizgisi ve uzunluk ile esneklik sunar. Özellikleri arasında bulut erişilebilirliği, kendi kendine hizmet verilebilirlik, hastalar tarafından klinik web sitelerine doğrudan yükleme yapılmasına izin verme yeteneği ve bağımsız bir uygulama olarak veya harici bir web sitesine yerleştirilme olasılığı bulunmaktadır. Bu, hiçbir özel ekipmana veya kuruluma gerek olmadığı anlamına gelir. Araç simülasyon için daha az ideal olan fotoğraflara toleranslı olduğundan, oluşturmalar hızlı bir şekilde gerçekleşir. Simülasyonlar gerçekçi sonuçları yansıtacak şekilde tasarlanırken Hairgen.ai, oluşturulan görüntülerin bir garanti olarak değil, nakil sonrası bir dizi potansiyel görsel sonuç olarak yorumlanması gerektiğini vurguluyor. Verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmaması ve hasta verilerinin sürekli olarak otomatik olarak silinmesi seçeneği sayesinde hasta mahremiyeti sıkı bir şekilde korunur. Ayrıca klinikler, aracı beyaz etiketli bir çözüm olarak kullanabilir ve benzersiz pazarlama ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirme ekleyebilir. Sonuç olarak Hairgen.ai, olası görsel sonuçlar sağlayarak saç ekimi kliniklerinde etkileşimi ve dönüşümleri artırmak için yapay zeka yeteneklerini kullanan güçlü bir araçtır.

Web Sitesi: hairgen.ai

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