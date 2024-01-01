Haddock

Haddock

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Web Sitesi: haddock.app

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Haddock, gerçek zamanlı maliyet kontrolü sayesinde restoranların marjlarını artırmasına yardımcı olan bir fintech SaaS'tır. Belgeleri dijitalleştirmek, tüm verileri dışa aktarmak ve gerçek zamanlı olarak restorana getirmek için Yapay Zeka ve Optik Karakter Tanıma'yı kullanıyoruz. Bir faturanın fotoğrafını çekip yüklemek kadar basit. Ayrıca birkaç farklı POS ile entegre olarak bunu daha da kolaylaştırıyoruz. Restoranların P&L'sini, marjlarını, fiyat değişikliklerini ve daha birçok iş öngörüsünü keşfetmenize yardımcı oluyoruz. Mezgit balığı sayesinde restoranlar fiyat değişimlerini kontrol edebiliyor ve gerçek zamanlı güncellenen verilere dayanarak daha iyi iş kararları alabiliyor.

Web Sitesi: haddock.app

Yasal Uyarı: WebCatalog, Haddock ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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