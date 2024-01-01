Haddock, gerçek zamanlı maliyet kontrolü sayesinde restoranların marjlarını artırmasına yardımcı olan bir fintech SaaS'tır. Belgeleri dijitalleştirmek, tüm verileri dışa aktarmak ve gerçek zamanlı olarak restorana getirmek için Yapay Zeka ve Optik Karakter Tanıma'yı kullanıyoruz. Bir faturanın fotoğrafını çekip yüklemek kadar basit. Ayrıca birkaç farklı POS ile entegre olarak bunu daha da kolaylaştırıyoruz. Restoranların P&L'sini, marjlarını, fiyat değişikliklerini ve daha birçok iş öngörüsünü keşfetmenize yardımcı oluyoruz. Mezgit balığı sayesinde restoranlar fiyat değişimlerini kontrol edebiliyor ve gerçek zamanlı güncellenen verilere dayanarak daha iyi iş kararları alabiliyor.

Web Sitesi: haddock.app

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