Gulf Business

Gulf Business

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Web Sitesi: gulfbusiness.com

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Gulf Business bölgenin ilk ve lider iş dergisidir. Bölge genelinde karar vericilerin, kurumsal liderlerin ve üst düzey iş dünyası ve hükümet yöneticilerinin tercih ettiği dergi olmaya devam etti.

Web Sitesi: gulfbusiness.com

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