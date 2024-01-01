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Gulf Business bölgenin ilk ve lider iş dergisidir. Bölge genelinde karar vericilerin, kurumsal liderlerin ve üst düzey iş dünyası ve hükümet yöneticilerinin tercih ettiği dergi olmaya devam etti.

Web Sitesi: gulfbusiness.com

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