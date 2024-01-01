Alternatifler - GridPane
Webflow
webflow.com
Webflow, insanların kod yazmadan tamamen özel web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanıyan görsel bir web geliştirme platformudur. Tasarım, animasyon, içerik yönetimi, pazarlama ve e-ticaret araçlarını tek bir platformda birleştiren Webflow, hem kodlayıcı olmayanlara hem ...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin. Marketing Hub ile tüm pazarlama araçlarınız ve verilerini...
Bubble
bubble.io
Bubble, Bubble Group tarafından geliştirilen ve teknik bilgisi olmayan kişilerin kod yazmaya gerek kalmadan web uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan bir hizmet olarak görsel programlama dili ve uygulama platformudur. Bunun yerine kullanıcılar, öğeleri bir tuval üzerine sürükleyip bırakarak ve m...
Netlify
netlify.com
Netlify, web uygulamaları ve statik web siteleri için barındırma ve sunucusuz arka uç hizmetleri sunan, San Francisco merkezli bir bulut bilişim şirketidir. Özellikleri arasında Git'ten Netlify Edge genelinde sürekli dağıtım, şirketin küresel uygulama dağıtım ağı altyapısı, sunucusuz form işleme, A...
Vercel
vercel.com
Vercel'in Ön Uç Bulutu, daha hızlı, daha kişiselleştirilmiş bir web oluşturmak, ölçeklendirmek ve güvenliğini sağlamak için geliştirici deneyimi ve altyapısını sağlar. Araç kiti ön uç ekiplerinin sevgisini sağlayarak ve küresel uç altyapıyı sunarak Vercel, geliştirici potansiyelini açığa çıkarır ve ...
Plesk
plesk.com
Plesk olarak temel misyonumuz web profesyonellerinin hayatlarını basitleştirerek altyapı yönetimine değil asıl işlerine odaklanabilmelerini sağlamaktır. Temel Plesk platformu özellikleri, alan adlarının, posta hesaplarının, web uygulamalarının, programlama dillerinin ve veritabanlarının otomasyonu v...
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Contentful
contentful.com
Contentful® Şekillendirilebilir İçerik Platformu, herhangi bir dijital deneyim için bir kez oluşturulup yeniden kullanılmak üzere içeriğin yapı taşlarını bir araya getirir. API öncelikli platform, dijital deneyimler ve teknoloji geliştikçe veri kaynakları ve yeni işlevlerle kolayca entegre olur. Yer...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon, önde gelen geliştiricilerin, pazarlamacıların ve BT'nin Drupal ve WordPress web sitelerini oluşturmak, başlatmak ve çalıştırmak için kullandığı web sitesi işlemleri (WebOps) platformudur. Pantheon, profesyonel geliştiricilerin en iyi uygulama sitelerini oluşturmak için ihtiyaç duyduğu hazı...
Cloudways
cloudways.com
Olağanüstü Deneyimler için Yaratıldı. Yönetilen Bulut Barındırma Platformu. İşinize odaklanın ve tüm web barındırma sorunlarından kurtulun. Yönetilen barındırma hizmetimiz, genişletilmiş ekibiniz olarak görev yapan 7/24 destekle benzersiz performansı, güvenilirliği ve seçeneği garanti ederek Cloudwa...
Sanity.io
sanity.io
Sanity, başsız bir CMS ve çok daha fazlasıdır. Sanity, içeriği her yere iletir (tıpkı başsız bir CMS gibi). Bunun ötesinde Sanity, tamamen ayrılmış, gerçek zamanlı içerik arka ucu ve içeriğin yeniden kullanımını anlayan görsel düzenleme araçlarıyla önceden yüklenmiş tamamen özelleştirilebilir içerik...
BlackMesh
qodeinteractive.com
Qode Interactive tarafından tasarlanan premium WordPress temalarıyla mükemmel bir web sitesi oluşturun. Çok çeşitli özelliklere ve kişiselleştirme seçeneklerine sahip muhteşem tasarımları keşfedin.
Contentstack
contentstack.com
Contentstack, 1 numaralı başsız CMS tarafından desteklenen, sektörün tek tam otomatik şekillendirilebilir dijital deneyim platformudur. Contentstack, pazarlamacılara ve geliştiricilere hayal güçlerinin hızında şekillendirilebilir dijital deneyimler sunma gücü veriyor. ASICS, Chase, Express, Holiday ...
Storyblok
storyblok.com
Storyblok, ekibinizin hikayenizi anlatmasına ve her kullanım durumu için içeriği yönetmesine yardımcı olur: kurumsal web siteleri, e-ticaret, yardım masaları, mobil uygulamalar ve ekran görüntüleri. Storyblok, geliştiriciler, pazarlamacılar ve içerik editörleri için Görsel Düzenleyiciye sahip bir Ba...
Flywheel
getflywheel.com
Flywheel, yaratıcıların kendi adını taşıyan ürünü, keyifli bir Wordpress barındırma platformu ve sorunsuz bir yerel geliştirme uygulaması olan Local by Flywheel dahil olmak üzere bir dizi iyi tasarlanmış ürün ve kaynak aracılığıyla yaratıcıların en iyi çalışmalarını yapmalarına yardımcı olur. Şirket...
Platform.sh
platform.sh
Verimli, güvenilir ve güvenli. Platform.sh Hizmet Olarak Platform (PaaS), bulut altyapısı yönetiminin karmaşıklığını ortadan kaldırır ve geliştirmeden üretime iş akışlarını optimize ederek uygulamaları oluşturmak ve dağıtmak için gereken süreyi azaltır. Verimlilik, güvenilirlik ve güvenlik sunarak g...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach, dünyanın 1 numaralı Ticaret Deneyimi Bulutu olup, markalara sihir gibi hissettirecek kadar kişiselleştirilmiş müşteri yolculukları sunma gücü vermektedir. Gerçek kişiselleştirmeyi ve dijital ticaretin büyümesini sağlayan bir ürün paketi sunar; bunlar arasında şunlar yer alır: Yapay zeka ...
20i
20i.com
Her durum için yüksek performanslı yönetilen barındırma. Eşsiz hız ve güvenilirlik için 1 milyondan fazla ajansa, serbest çalışana, işletmeye ve ek iş yapan kişiye katılın. Tüm web sitelerinizi/uygulamalarınızı, alan adlarınızı, CDN, SSL sertifikalarınızı, e-postanızı ve daha fazlasını özel olarak o...
Acquia
acquia.com
Acquia Marketing Cloud, herhangi bir üçüncü taraf sistemiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşir ve herhangi bir iş kriterinin doğrudan platformda kolayca yapılandırılmasına olanak tanır. Müşteri verilerine erişmesi gereken tüm ekiplerin yararlanabileceği şekilde tasarlanan Acquia Marketing Cloud, işlet...
amazee.io
amazee.io
amazee.io, mühendislik ekiplerinin uygulamaları daha verimli bir şekilde dağıtması için bir uygulama teslimi ve barındırma platformu sağlar. Geliştirici merkezli, açık kaynaklı platform, geliştiricilerin hayatlarını ve işlerini basitleştirerek altyapı veya operasyonları yönetme stresini en aza indir...
Agility CMS
agilitycms.com
Çeviklik, düzen yönetimini entegre ederek dijital hikaye anlatımında devrim yaratan tek başsız CMS'dir. API öncelikli yaklaşımımızla platformlar arasında ilgi çekici içerikleri sorunsuz bir şekilde yönetin ve sunun, markanızın mesajının her yerde yankı bulmasını sağlayın.
Ycode
ycode.com
Tasarımcılar ve ajanslar için görsel geliştirme platformu. Fikirleri dinamik ve veritabanı odaklı web sitelerine dönüştürün. Vizyonunuzdan ödün vermeden güzel, duyarlı web projelerini görsel olarak oluşturun ve tasarlayın.
Webscale
webscale.com
Genel Bakış Webscale, küresel markalar için güvenlik, ölçeklenebilirlik, performans ve otomasyon sunan Modern Ticarete yönelik Bulut Platformudur. Web Ölçekli SaaS platformu, Amazon Web Services, Google Cloud Platform ve Microsoft Azure dahil olmak üzere çoklu bulut ortamlarında altyapının dağıtımın...
21YunBox
21cloudbox.com
21YunBox "Çin'in Netlify'ı ve Heroku'su" olarak tanımlanıyor. 21YunBox, dünyanın dört bir yanından ekiplerin en iyi çalışmalarını yasal olarak Çin'e sunmalarına olanak tanıyor. 21YunBox Edge, web sitenizin Çin genelinde inanılmaz yüksek hızlara sahip olmasını sağlar. Dünya çapındaki geliştiriciler 2...
Siteglide
siteglide.com
Siteglide, Dijital Ajansların Çevrimiçi Kurslar, Pazaryerleri, Üyelik Siteleri ve Müşteri Portalları gibi Kullanıcı Öncelikli Deneyimler oluşturmasına ve yönetmesine yardımcı olan bir Dijital Deneyim Platformudur (DXP).
Edgio
edg.io
Edgio (NASDAQ: EGIO), şirketlerin çevrimiçi deneyimleri ve içerikleri daha hızlı, daha güvenli ve daha fazla kontrolle sunmalarına yardımcı olur. Geliştirici dostu, küresel ölçekli uç ağımız, tamamen entegre uygulama ve medya çözümlerimizle birleştiğinde, yüksek performanslı, güvenli web mülklerinin...
LoadFocus
loadfocus.com
Yük testi ve performans testi web siteleri ve API'leri için Hepsi Bir Arada bulut test aracı. Web sitenizi veya uygulamanızı test etmek zor olabilir, zaman alabilir ve ürün, geliştirme ve geliştirme ekiplerine gerekli bilgileri sağlamayabilir. LoadFocus'u yeni bağımsız bulut test altyapınız olarak v...
Jahia
jahia.com
Jahia, dünya çapındaki kuruluşların modern web siteleri ve portallar oluşturmasına yardımcı olan bir CMS ve DXP lideridir. Jahia, çok bölgeli ve çok dilli bağlamlarda gelişir. İçerik yönetimi daha basit olmalı ve müşteri verileri güçlü kişiselleştirme ve AB testi oluşturmaya yardımcı olmalıdır. Jahi...
Kontent.ai
kontent.ai
Kontent.ai'nin misyonu, dünyanın önde gelen kuruluşlarının içeriklerinden benzersiz bir getiri elde etmelerine yardımcı olmaktır. Sektörün ilk yapay zeka destekli CMS'sinde içerik ekipleri içeriği planlar, oluşturur, optimize eder ve bunları hızlı, güvenli ve esnek bir şekilde herhangi bir kanala su...