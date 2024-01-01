Gridlex'in "Ultra Özelleştirilebilir Hepsi Bir Arada Uygulama Oluşturucusu", özelleştirilmiş operasyonel verimlilik arayan işletmeler için kapsamlı bir çözüm sunar. CRM, Müşteri Hizmetleri, Yardım Masası Biletleme ve Ana Veri Yönetimi gibi standart uygulamalarla Gridlex, herhangi bir kuruluşun benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde alanlar, formlar, kullanıcı deneyimi, raporlar ve entegrasyonlar arasında kapsamlı özelleştirmeye olanak tanır. Platform, kusursuz uygulama ve operasyon sağlamak için son derece hızlı yanıt veren bir müşteri başarı ekibi tarafından desteklenen, çeşitli iş fonksiyonlarını tek, uygun maliyetli bir pakette birleştirme becerisiyle öne çıkıyor. Bu, Gridlex'i özelleştirilebilir ve entegre bir yazılım ortamı aracılığıyla süreçlerini kolaylaştırmak ve hizmet sunumunu geliştirmek isteyen şirketler için ideal bir seçim haline getiriyor. Ürün Açıklaması: ULTRA ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR UYGULAMA OLUŞTURUCU: Özel Modeller: Gelişmiş veri yönetimi için diğer modeller ve alanlarla bağlantı kurabilen veritabanı benzeri yapılar geliştirin. Özel Uygulamalar: İş süreçlerinize ve gereksinimlerinize benzersiz şekilde uygun uygulamalar oluşturun. Özel UX: Sezgisel ve kurumsal iş akışınıza özel bir kullanıcı deneyimi yaratın. Özel Formlar: Operasyonel süreçlerinize ve kullanıcı gereksinimlerine uygun formlar tasarlayın. Özel Alanlar: Veri alanlarını işletmenizin benzersiz veri yakalama gereksinimlerine uyacak şekilde uyarlayın. Özel Raporlar: İş ölçümleriniz ve analiz ihtiyaçlarınızla özel olarak uyumlu raporlar oluşturun. Özel Entegrasyon: Birleşik bir operasyonel ekosistem oluşturmak için diğer sistemler ve uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olun. Özelleştirme Desteği: Platformu özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde uyarlamak için özel desteğe erişin. Tek Oturum Açma (SSO) Entegrasyonu: Tüm uygulamalarda tek bir kimlik doğrulama noktasıyla kullanıcı erişimini basitleştirin. Veri Taşıma ve Yükleme: Anında kullanılabilirlik için mevcut verileri Gridlex sistemine verimli bir şekilde aktarın ve düzenleyin. APP SUITE: CRM: Kapsamlı CRM özellikleri paketiyle müşteri ilişkilerini etkili bir şekilde yönetin. Paylaşılan Gelen Kutusu: Yazışmaları kolaylaştırmak ve işbirliğini geliştirmek için iletişim kanallarını merkezileştirin. Müşteri Hizmetleri, Yardım Masası ve Biletleme: Entegre hizmet ve bilet yönetimi sistemleri aracılığıyla üstün müşteri desteği sunun. BT Hizmet Yönetimi (ITSM): Verimli ITSM süreçleri için tasarlanmış araçlarla BT hizmetlerini optimize edin. Ana Veri Yönetimi: Gelişmiş karar alma ve operasyonel verimlilik için kuruluşunuzun kritik verilerini birleştirin ve yönetin.

Web Sitesi: gridlex.com

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