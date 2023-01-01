WebCatalog
Greip

Greip

greip.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Greip çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Ödeme sahtekarlığını önlemek için Yapay Zeka Destekli modülleri dağıtın Dolandırıcılığın kurbanı olmayın, son teknoloji yapay zeka tabanlı dolandırıcılık önleme teknolojimizle uygulamanızın finansal güvenliğini koruyun.

Web Sitesi: greip.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Greip ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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