GreenSock Animation Platform

GreenSock Animation Platform

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GSAP'yi animasyonun İsviçre Çakısı olarak düşünün... ama daha iyisi. JavaScript'in dokunabileceği her şeyi (CSS özellikleri, tuval kitaplığı nesneleri, SVG, genel nesneler, vb.) canlandırır ve dönüşümlerin otomatik GPU hızlandırması da dahil olmak üzere, tamamı inanılmaz bir hızla (jQuery'den 20 kata kadar daha hızlı) sayısız tarayıcı tutarsızlığını çözer. Ayrıntılar için https://gsap.com/why-gsap/ adresine bakın. Diğer kitaplıkların çoğu yalnızca CSS özelliklerine animasyon uygular. Ayrıca, sıralama yetenekleri ve çalışma zamanı kontrolleri kıyaslandığında sönük kalır. Basitçe ifade etmek gerekirse, GSAP gezegendeki en güçlü, yüksek performanslı animasyon kitaplığıdır; bu muhtemelen her büyük reklam ağının onu dosya boyutu hesaplamalarının dışında tutmasının ve CDN'lerinde barındırmasının nedenidir. Uygulamalarınızı nasıl yapılandıracağınızı belirleyen yekpare çerçevelerin aksine GSAP tamamen esnektir; dilediğiniz yere serpin.
Kategoriler:
Productivity
Animasyon Yazılımı

Web Sitesi: gsap.com

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