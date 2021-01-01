WebCatalog

Alternatifler - GreatPages

Webflow

Webflow

webflow.com

Webflow, Inc., web sitesi oluşturma ve barındırma hizmeti olarak yazılım sağlayan, San Francisco merkezli bir Amerikan şirketidir. Çevrimiçi görsel editör platformları, kullanıcıların web siteleri tasarlamasına, oluşturmasına ve başlatmasına olanak tanır.

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Wix

Wix

wix.com

Wix.com Ltd. (İbranice: וויקס.קום‎), bulut tabanlı web geliştirme hizmetleri sağlayan İsrailli bir yazılım şirketidir. Kullanıcıların çevrimiçi sürükle ve bırak araçlarını kullanarak HTML5 web siteleri ve mobil siteler oluşturmalarına olanak tanır. Wix'in İsrail'deki genel merkezi ve diğer ofislerin...

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

Framer

Framer

framer.com

Prototip oluşturma basitleştirildi; kod gerekmez, tarayıcı tabanlıdır ve herkes için ücretsizdir. Yarı sürede yüksek sadakat.

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

ClickFunnels

ClickFunnels

clickfunnels.com

Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!

Plasmic

Plasmic

plasmic.app

Teknoloji yığınınız için görsel oluşturucu. Kodsuz kodları kod tabanınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek göz alıcı görsel içerik ve sayfalar oluşturun. Ekiplerinizin engelini kaldırın ve ışık hızında gönderin.

Duda

Duda

duda.co

Duda Profesyonel Web Sitesi Oluşturucusu ile yüksek dönüşüm sağlayan web sitelerini geniş ölçekte oluşturun ve satın. Ücretsiz denemenizi bugün başlatın.

EngageBay

EngageBay

engagebay.com

EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

Agile CRM

Agile CRM

agilecrm.com

Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).

Builder.io

Builder.io

builder.io

Teknoloji yığınınızı görsel olarak geliştirin. Bileşenlerinizi kullanarak çerçeveniz dahilinde sayfalar ve bölümler oluşturmak için sürükleyip bırakın.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

Brizy Cloud

Brizy Cloud

brizy.cloud

İşletmeniz veya müşterileriniz için yüksek oranda dönüşüm sağlayan satış açılış sayfaları, potansiyel müşteri yaratma ve pazarlama açılış sayfaları oluşturmanın en kolay yolu.

Swipe Pages

Swipe Pages

swipepages.com

Mobil öncelikli AMP açılış sayfalarını kullanarak daha fazla potansiyel müşteri yakalayın ve dönüşüm oranını artırın. 7500'den fazla pazarlamacının güvendiği, özelliklerle dolu açılış sayfası oluşturucu.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode 1 numaralı QR kod oluşturucusudur. Gizlilik ve verilerle desteklenen logo, renk ve tasarımın tümü ücretsiz olarak dahildir. Yüksek kaliteli baskı dosyalarını bugün indirin.

involve.me

involve.me

involve.me

Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.

Dorik

Dorik

dorik.com

Kodsuz Güzel Web Siteleri Oluşturun! 130'dan fazla Kullanıcı Arayüzü Bileşeni ve güzel şablonlarla esnek ve kullanımı kolay nocode web sitesi oluşturucu. Bir sonraki web sitenizi oluştururken zamandan ve paradan tasarruf edin.

Leadpages

Leadpages

leadpages.com

Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.

Instapage

Instapage

instapage.com

Tıklama sonrası açılış sayfalarını geniş ölçekte oluşturmak, kişiselleştirmek ve optimize etmek için tasarlanmış tek açılış sayfası platformuyla reklam tıklamalarınızı dönüşümlere dönüştürün.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

Pagemaker

Pagemaker

pagemaker.io

Pagemaker.io, e-Ticaret için dünyanın ilk açılış sayfası düzenleyicisidir. Dakikalar içinde etkileyici açılış sayfaları oluşturun ve geniş Şablon setimizi, modüllerimizi, düzenlerimizi ve düzenleme seçeneklerimizi keşfedin.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.

Taplink

Taplink

taplink.at

Taplink, 10 dakika içinde Instagram'da işletmeniz için yüksek dönüşüm sağlayan bir açılış sayfası oluşturmanıza yardımcı olur. Satışlarınızı artırmak için çok sayıda pazarlama özelliğini kullanın

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.

Ontraport

Ontraport

ontraport.com

İşletmenizi harekete geçirmek için tasarlanmış CRM ve pazarlama platformu Ontraport ile pazarlamanızı otomatikleştirin, bağlayın ve optimize edin.

Yext

Yext

yext.com

Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...

Benchmark

Benchmark

benchmarkemail.com

Abonelerin ilgisini çekmek, potansiyel müşterileri geliştirmek, güzel, duyarlı e-postalar göndermek ve sonuçları izlemek için E-posta Pazarlama Hizmeti.

LightFunnels

LightFunnels

lightfunnels.com

Çünkü daha iyi bir dönüşüm hunisi platformunu hak ediyorsunuz! Ürünlerinizi satmanıza ve ziyaretçilerinizi alıcılara dönüştürmenize yardımcı olacak güzel ve son derece hızlı dönüşüm hunileri.

VBOUT

VBOUT

vbout.com

VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...

Phonesites

Phonesites

phonesites.com

Ziyaretçilerinizin daha fazlasını müşteriye dönüştürün. Yalnızca 10 dakikada kolayca web siteleri, açılış sayfaları, anketler, açılır pencereler ve dijital kartvizitler oluşturun. Tamam, telefonunuzdan!

Wishpond

Wishpond

wishpond.com

Wishpond, pazarlamacıların açılış sayfaları ve yarışmalar oluşturmasını, potansiyel müşterileri takip etmesini, e-posta göndermesini ve daha fazlasını kolaylaştırıyor.

Knak Templates

Knak Templates

knak.com

Ücretsiz E-posta Şablonları. Pazarlamacılar olarak, e-posta oluştururken karşılaştığınız tasarım ve programlama zorluklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle Marketo ve Eloqua e-posta şablon kitaplıklarımızın tamamını ücretsiz olarak vermeye karar verdik. E-bültenler, e-posta pazarlama kampanyaları, p...

BlueCamroo

BlueCamroo

bluecamroo.com

Web tabanlı potansiyel müşteri yönetimi, CRM, proje yönetimi, zaman takibi, faturalandırma ve destek bildirimi.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

OptimizePress

OptimizePress

optimizepress.com

Eksiksiz WordPress pazarlama araçları paketi WordPress sitenizde daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde etmek için hepsi bir arada platform Çözümleri bir araya getirmeyi bırakın ve daha fazla potansiyel müşteri ve satış elde eden bir site oluşturmak için yaratıcılar, girişimciler ve dijital p...

Grapedrop

Grapedrop

grapedrop.com

Grapedrop, anında çevrimiçi yayınlamaya olanak tanıyan, kullanımı kolay bir web tasarım platformudur.

Mobiz

Mobiz

app.mobiz.co

Doğrudan müşterilerinizin eline gönderilen dinamik, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfalarıyla SMS pazarlamanızı güçlendirin.

Unicorn Platform

Unicorn Platform

unicornplatform.com

Basit Açılış Sayfası Oluşturucu. Unicorn Platform, startup'lara, mobil uygulamalara ve SaaS'a yönelik bir sürükle ve bırak web sitesi ve blog oluşturucusudur. %100 kodsuz. Sıfır beceri gerekli.

Kartra

Kartra

home.kartra.com

Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!

Pagewiz

Pagewiz

pagewiz.com

Pagewiz, açılış sayfalarını anında oluşturmanıza, yayınlamanıza ve bölünmüş test etmenize olanak tanıyan, kendin yap açılış sayfası platformudur.

Morphic

Morphic

getmorphic.com

Morphic, ajans web sitesi tasarımı ve geliştirme hizmetlerini, pazarlama materyali tasarımını, marka stili kılavuzunu ve şirkete özel rehberliği otomatikleştiren, kodsuz bir SaaS platformudur. Kullanıcılarımız, markanın vizyonunu göz önünde bulunduran herkese, tüm teknoloji yığınınıza entegre edilmi...

Onepage

Onepage

onepage.io

Kullanmaktan keyif alacağınız web sitesi oluşturma aracı. Web Sitelerinin, Açılış Sayfalarının, Linktree'lerin, Sınavların hızlı bir şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Daha sonra hepsini tek bir aletle birbirine bağlayın. Üretkenlik ve UX yönlerine odaklanan bu ürün, kısayol tuşları, komut satır...

Marketplan

Marketplan

marketplan.io

Hepsi Bir Arada Pazarlama Platformu. Tüm pazarlama stratejinizi tek bir güçlü yerden planlayın, yürütün, projelendirin ve optimize edin.

Moosend

Moosend

moosend.com

En Kolay E-posta Pazarlama ve Otomasyon Yazılımı. Moosend, gerçek gelir artışını sağlayan e-posta pazarlama ve otomasyon deneyimleri sunan en basit ve en modern çözümdür.

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

Özel etkileşimli pazarlama kampanyaları oluşturmak için ShortStack'i kullanan binlerce Fortune 500 markasına, reklam ajansına ve küçük işletmeye katılın. Özelleştirilebilir yarışmalar, çekilişler, testler, hashtag hediyeleri, yorum girilebilen yarışmalar, açılış sayfaları, açılır pencereler ve daha...

Act-On

Act-On

act-on.com

B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.

WeeBlok

WeeBlok

weeblok.com

WeeBlok, dijital ajanslar, pazarlamacılar, işletmeler ve danışmanlar için hepsi bir arada web pazarlama platformunuz. İşlevsellik Web Sitesi Oluşturucu, Huni Oluşturucu, Açılış sayfaları, Açılır Pencereler, E-Ticaret, E-posta pazarlamalı CRM, Form Oluşturucu, Anket Oluşturucu, Çevrimiçi Planlama, İş...

TierPeak

TierPeak

tierpeak.com

KOBİ'ler için Hepsi Bir Arada Satış ve Pazarlama Platformu. KOBİ'ler için hepsi bir arada pazarlama ve satış platformu.

SquidVision

SquidVision

squidvision.com

SquidVision, SaaS şirketlerine, ısı haritaları içindeki gelir ilişkilendirmesini kullanarak açılış sayfalarının gerçek potansiyelini açığa çıkarma gücü verir. Gelir ısı haritalarımız kullanıcı davranışının, etkileşimin ve dönüşüm noktalarının görsel bir temsilini sağlar. Gelir ilişkilendirme yetenek...

smoove

smoove

smoove.io

Smoove, işletmelere mevcut veya potansiyel tüm müşterilerle bağlantılarını geliştirme, sürdürme ve güçlendirme yetkisi veren bir SAAS pazarlama otomasyon platformudur.

RevSites

RevSites

revsites.com

RevSites, geleneksel bir web sitesinin yapamadığını yapmayı kolaylaştıran bir açılış sayfası oluşturucudur. Hedef kitlenizle etkileşime geçin, potansiyel müşteriler toplayın, tarayıcıları alıcılara dönüştürün ve gelirinizi artırın.

ResponsiveAds

ResponsiveAds

responsiveads.com

ResponsiveAds™, markaların, ajansların ve yayıncıların her boyuta, şekle veya varyanta uyum sağlayan yüksek etkili HTML5 reklamları üretmesi, sunması ve optimize etmesi için etkileşimi artıran lider yaratıcı otomasyon reklam teknolojisidir. Zengin medya reklamlarını yeniden boyutlandırmayı basitleşt...

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